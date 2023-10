Isco se sincera sobre su pasado madridista: "Pasaron cosas con entrenadores, que hiciera lo que hiciera no iba a jugar"

Isco Alarcón está viviendo una nueva juventud en el Real Betis. El futbolista malagueño, tras unos años de intrascendencia en el Real Madrid y un polémico adiós del Sevilla meses después de fichar, ha recuperado la sonrisa y ya es un ídolo en el Benito Villamarín.

El jugador de 31 años ha hablado en El Pelotazo de Canal Sur y ha repasado su etapa en el club madridista asegurando que al final debía irse del equipo "porque sentía que ya no tenía que estar más ahí".

"Estuve muchos años, estaba muy contento y feliz. Pasaron cosas con entrenadores, que hiciera lo que hiciera no iba a jugar. Me faltó estar preparado mentalmente, hubo momentos que en vez de dar un poco más me vine abajo. Me hicieron saber que pasara lo que pasara iba a jugar poco", afirmó el bético.

Esos momentos le han llevado a reflexionar sobre sus decisiones: "Debí irme del Madrid, porque sentía que ya no tenía que estar más ahí. Pero dar ese paso de dejar el mejor club del mundo es complicado, acertar con el momento adecuado en el que tienes que dar ese paso de irse es más difícil todavía".

Entre esos técnicos que no se portaron bien con él no está Zinedine Zidane, el cual considera que "es uno de los entrenadores con más personalidad" que ha tenido. "Vino en un momento difícil y ganamos tres Champions seguidas. Se fue, volvió y ganamos otra Liga", añadió.

Esas difíciles temporadas le han servido para mejorar personalmente y atender a su salud mental de manera más adecuada. "He madurado, he trabajado en mí, mental y físicamente. Todo suma. He pasado momentos malos, pero he tenido ayuda de mi mujer, de mi familia y de un terapeuta. Es sano para todo el mundo. Me vino bien parar para poner en orden la cabeza", explicó.