La declaración de Albert Luque, imputado por el caso Rubiales, aplazada por problemas de agenda del juzgado

La investigación sobre el caso Rubiales, con su consecuente proceso judicial, sigue su curso de forma inexorable con el paso de las semanas. Ya han declarado ante el juez el propio Luis Rubiales, el exseleccionador femenino Jorge Vilda y el director de marketing de la Real Federación Española de Fútbol, Rubén Rivera, todos ellos como imputados; además de algunas jugadoras de la Selección campeona del mundo como Alexia Putellas, Irene Paredes o Misa Rodríguez.

Dentro de la RFEF, aún así, quedan todavía figuras muy importantes para la causa que aún no habían prestado declaración, y una de ellas deberá esperar todavía para hacerlo más de lo que parecía. Este lunes, el director de la selección masculina de fútbol, Albert Luque, estaba citado como imputado para comparecer ante Francisco de Jorge, juez instructor del caso, pero la cita ha quedado aplazada por problemas de agenda del juzgado.

El magistrado, que investiga al expresidente de la RFEF por delitos de agresión sexual y coacciones a la jugadora Jenni Hermoso por el beso en la boca sin consentimiento en la final del Mundial y por presionar a la futbolista para no denunciarle, había llamado a declarar como investigado a Albert Luque este lunes. Sin embargo, ahora no sólo no podrá comparecer, si no que todavía no hay una nueva fecha para que presente su testimonio.

Luque, que fue asesor de Rubiales antes de dirigir la Selección, será de este modo el último de los investigados en prestar declaración sobre las presiones que Jenni Hermoso denuncia haber sufrido para que justificase públicamente el beso en la boca que recibió del expresidente de la Federación en la ceremonia de premios del Mundial en Sídney el pasado 20 de agosto.

Todo ello, además, después de haber pasado en el caso de testigo a investigado tras escuchar al hermano y a una amiga de la jugadora, que ratificaron las presiones recibidas. Tanto Luque como Rivera, apenas unos días después del beso, se desplazaron hasta las vacaciones de las campeonas del mundo en Ibiza para persuadir a Hermoso y que no denunciase a Rubiales; y como ya hicieron el resto de investigados con anterioridad, ahora se espera que Luque también niegue haber coaccionado a Jenni Hermoso o a su familia.

De poco servirá la negativa, porque el expresidente de la RFEF ya sostuvo ante el juez que el beso fue consentido y lo calificó de "anécdota", explicó que pidió a Jenni Hermoso salir a dar explicaciones, y argumentó que desde "la Federación, de gabinete de Presidencia, de Comunicación", le aconsejaron explicar lo ocurrido y le dijeron que "sería fantástico" si la internacional aparecía con él. En cambio, aseguró no saber que el hermano de la futbolista estaba en el avión de vuelta a España y que fue Vilda quien le dijo que había hablado con él.

Vilda, por su parte, reconoció que habló por iniciativa propia con el hermano de la futbolista para "bajar el suflé" y porque, dijo, la vio agobiada; mientras que Rivera negó igualmente haber presionado a Hermoso y se calificó a sí mismo de "recadero cualificado" de la Federación que en este caso se limitó a transmitir a la jugadora que había personas que la estaban llamando y querían hablar con ella.

Ahora solo queda escuchar la versión de Luque, y el juez podrá comenzar la ronda de testificales programada. Eso ya será en noviembre: el día 2 están citados el seleccionador masculino, Luis de la Fuente; el exdirector de comunicación de la RFEF Pablo García-Cuervo; y el subdirector de comunicación de la RFEF, Enrique Yunta. Unos días después, el 14, será el turno del director de gabinete de Rubiales, José María Timón, y otros empleados de la Federación. Cerrarán la ronda la futbolista Laia Codina y el presidente del Comité Nacional del Fútbol Femenino, Rafael del Amo.