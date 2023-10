De la Fuente huye de la obsesión por Haaland: "Nuestro planteamiento va más allá de un solo jugador"

Luis de la Fuente tiene ante sí este domingo uno de sus mayores retos desde que asumió los mandos del banquillo de la Selección. Sí, ganó la UEFA Nations League devolviendo a España a la senda de los títulos una década después, pero ahora tiene la oportunidad de sellar su clasificación a la Eurocopa de 2024 en Alemania y postularse como aspirante a todo.

Antes deberá afrontar un desafío con letra pequeña en su visita a Oslo. Frente a Noruega, una victoria daría el pase matemáticamente y ayudaría a meter presión a Escocia por el liderato del Grupo A. Sin embargo, Noruega tiene tres puntos menos que la Roja y necesita ganar sí o sí para soñar con entrar por fin a un torneo internacional después de perderse el pasado Mundial de Qatar.

Todo ello implica que los jugadores nórdicos saldrán a muerte ante los suyos, jaleados por la urgencia y por el calor de la grada. Un ambiente en el que el mayor peligro de Noruega, el delantero del Manchester City Erling Haaland, puede volver aún más peligroso. Y, sin embargo, para Luis de la Fuente el insaciable ariete no es exactamente la mayor de sus preocupaciones, como dejó claro en la rueda de prensa previa al choque.

"Nuestro planteamiento va más allá de un solo jugador. Sabiendo la importancia que tiene Haaland para la selección de Noruega, hay otros muchos jugadores muy importantes. Vamos a aplicarnos defensivamente con un equipo equilibrado, atendiendo todas las opciones de ataque que veamos que tiene el rival", comentó De la Fuente ante los medios, seguramente con la figura de Martin Odegaard en la cabeza.

El centrocampista del Arsenal es el capitán y el cerebro de la selección escandinava, y otra de las grandes amenazas de Noruega, aunque no la única. Aun así, el seleccionador parece centrado única y exclusivamente en sus pupilos, entre los que destacó a Bryan Zaragoza, que frente a Escocia ya "demostró estar preparado para competir al máximo nivel", además de Gavi y Álvaro Morata.

Del andaluz elogió "ese pundonor y ese dinamismo" que "contagia" al resto de sus compañeros como "una virtud excepcional", aunque le aconsejó que aprenda "a controlarse en algún momento"; y del madrileño que "se ha ganado el liderazgo que tiene" como capitán de la Selección: "Es un ejemplo constante para el resto de jugadores, para sus compañeros, para la gente más joven, arropa a la gente joven...".

"Trataremos de estar en la mejor versión de nuestra selección, emplearnos con total y absoluta concentración para contener las acometidas de los rivales. En la fase defensiva así, y en la fase ofensiva estar acertados en los pases, que circule el balón rápido y atacar de la mejor manera posible", indicó, convencido de que centrados en su juego podrán anular cualquier amenaza rival.

Está plenamente enfocado en el partido del domingo, en el más absoluto presente, y por eso evitó contestar a las preguntas sobre su posible renovación con la Roja, más allá de que empezase como seleccionador hace menos de un año. De hecho, en sus siguientes respuestas mantuvo la línea de discurso del resto de la comparecencia.

"Pienso en ganar a Noruega, en clasificarnos lo antes posible y en los partidos más inmediatos e importantes que tenemos. De verdad, del futuro ni pienso en ello. Además, no creo que eso me tenga que quitar ni un segundo. Lo que sea, será. Y desde luego, en cualquier caso, estoy disfrutando y haciendo un trabajo que me apasiona. Lo que venga después no lo puedo controlar", resumió De la Fuente.

"Me siento orgulloso de dirigir a la selección de mi país. Creo que es el sueño de cualquier entrenador. Gracias a Dios lo he conseguido y estoy feliz. ¿Y borrar algo? Pues realmente no. Simplemente, que las cosas que haya podido hacer y no han estado acertadas... pues que todos nos equivocamos. Somos seres humanos y a veces se cometen errores, sin más. Intentaré no cometerlos más. En ese proceso de mejora en el que estamos constantemente, pues uno va aprendiendo y cambiando cosas", reflexionó aun así sobre su papel hasta ahora en el cargo.

"Soy un perfeccionista al límite y siempre he hablado a mis jugadores que siempre se puede mejorar. Creo que hemos avanzado mucho, hemos mejorado mucho y creo que aún hay que mejorar en todas las líneas y en todos los conceptos. Pero sí es verdad que creo que tenemos ya una idea que se reconoce, un estilo definido", señaló el técnico de la Roja para finalizar.