Qué le pasó a Victoria Lee, la niña prodigio de las MMA

En diciembre de 2022, la muerte de la joven luchadora Victoria Lee sacudió el universo de las artes marciales mixtas. Lee, de tan sólo 18 años, fue la peleadora más joven en firmar con One Championship, una de las promotoras de MMA más importantes del mundo. Había ganado dos campeonatos mundiales junior de IMMAF y había vencido en sus tres combates como profesional en One. Durante largo tiempo no se ha sabido qué ocurrió exactamente con la joven promesa de las MMA. Pero, ¿qué le pasó a Victoria Lee?

Victoria Lee, ‘el prodigio’, pertenecía a una familia tremendamente vinculada al mundo de las artes marciales mixtas. Sus padres regentaban varios gimnasios de MMA y sus tres hermanos también eran luchadores. De hecho, sus hermanos mayores, Angela y Christian Lee, son ambos campeones en One Championship.

Victoria Lee con sus padres INSTRAGRAM victorialee.mma

La noticia de la muerte de Victoria Lee fue revelada por su hermana mayor —campeona de peso átomo de One— Angela Lee, que en aquel momento no desveló la causa de su fallecimiento. Sin embargo, recientemente, la luchadora realizó una honesta entrevista en la que se sinceró sobre sus problemas mentales y reveló que su hermana se suicidó a causa de una depresión.

Poco tiempo después de publicarse la entrevista, Angela Lee anunció también su retiro como luchadora profesional cuando todavía ostentaba el título de campeona de peso átomo. Lee dio la noticia en el evento ONE Fight Night 14: “Sabía que no estaba preparada para saltar a la jaula. Hubiera estado comprometiendo mi salud si lo hiciera”.

Las hermanas Lee INSTAGRAM angelaleemma

En marzo de 2023, Angela Lee creó Fight Story, una organización sin ánimo de lucro centrada en la salud mental. Esta organización, que tiene como objetivo compartir historias de vida e inspirar esperanza para la comunidad de luchadores, fue creada en memoria de Victoria Lee.