Angela Lee, campeona de MMA, anuncia su retiro: “Cuando pierdes a alguien, nunca te recuperas del todo”

La campeona de One Championship, Angela Lee, anunció su retiro el pasado 29 de septiembre en la velada ONE Fight Night 14. Lee, que perdió a su hermana pequeña —la también luchadora Victoria Lee— hace casi un año, no ha conseguido recuperarse del trauma. La campeona de One, una de las promotoras de MMA más importantes del mundo, se retira con un récord de once victorias y tres derrotas.

En declaraciones a The MMA Hour, la ex luchadora contó las razones de su retiro. “Después de que todo cambiara intenté hacer cosas como solía hacerlas antes: intenté volver al gimnasio, entrenar, pero todos esos recuerdos y ese mix de emociones empezaron a salir”, explicó Lee.

Las luchadoras Angela y Victoria Lee INSTAGRAM angelaleemma

La campeona estuvo presente en el evento de ONE Fight Night 14, en el que caminó de forma emotiva hasta el octágono, donde dejó su cinturón y dio la noticia de su retiro. “Sabía que no estaba preparada para saltar a la jaula. Hubiera estado comprometiendo mi salud si lo hiciera”.

El anuncio se produjo días después de que la luchadora revelara que su hermana, Victoria Lee —fallecida en diciembre de 2022— se había quitado la vida. Victoria, también luchadora y una gran promesa de MMA, tenía sólo 18 años y estaba sufriendo una depresión. La propia Angela relató sus propios problemas de salud mental, que también la llevaron a un intento de suicidio en 2017.

“Creo que perder a alguien es algo de lo que nunca te recuperas porque siempre echas de menos a esa persona. El amor que tienes siempre va a estar ahí. Pero aprender a seguir adelante y vivir la vida de otro modo es algo que todavía estoy aprendiendo a hacer”, contó a The MMA Hour.

“Estoy haciendo lo mejor que puedo, y es que no me queda otra opción. Tengo una hija de dos años que depende de mí”, ha afirmado la campeona de MMA. Angela Lee está ocupada ahora en la gestión de Fight Story, la organización sin ánimo de lucro centrada en la salud mental que creó tras la muerte de su hermana.