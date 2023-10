La reacción de Ancelotti al ser sorprendido con el himno de la décima del Real Madrid: ¡Al borde de las lágrimas!

Carlo Ancelotti ha sido investido doctor 'honoris causa' por la Universidad de Parma este miércoles en una ceremonia emocionante, cargada de sentimiento, en la que se le han llegado a escapar unas lágrimas en un par de ocasiones. Como era lógico, el preparador italiano se puso sensible al hablar de su familia durante su discurso de aceptación del título, pero lo que vino antes no fue capaz de anticiparlo.

Antes de que diese comienzo el evento propiamente dicho, una pareja de músicas del Conservatorio 'Arrigo Boito', Agatha Bocedi y Anastasiia Volkomorova estuvo tocando una serie de piezas clásicas con el arpa para amenizar la espera y deleitar a los asistentes. Sin embargo, se reservaban una sorpresa muy agradable para 'Carletto' en un día tan especial.

"Muchas gracias a todos por vuestros aplausos. Nos gustaría concluir con una pequeña sorpresa, un pequeño 'fuera de programa' que creemos que no necesitará presentación para Carlo Ancelotti", anticipó Volkomorova antes de regresar a su lugar junto al arpa y comenzar a tocar los acordes del himno de la décima Copa de Europa del Real Madrid.

Cuando las notas comenzaron a salir del instrumento, el gesto de emoción en el rostro de Ancelotti no tardó en llamar la atención, hasta que el técnico merengue no aguantó más. Conmovido por una melodía que, además de ser bella, le trae recuerdos increíblemente felices, derramó unas lágrimas que se pudieron apreciar sobre su cara a la par que aplaudía con entusiasmo. Le habían tocado la fibra sensible.

La canción, compuesta en 2014 por el escritor Manuel Jabois en colaboración con el productor RedOne, es un símbolo ya para el madridismo, pero guarda un lugar especial en el corazón de Ancelotti. La grabó junto a sus futbolistas antes de conseguir la ansiada décima Champions, la entonó frente a un Santiago Bernabéu entregado en la celebración, y representa para él esa segunda oportunidad que le llegó en Chamartín en 2022, con la que literalmente "revivió" su carrera.