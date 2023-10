Un tenista argentino critica a Nadal y Federer por su silencio sobre los amaños de partidos en su deporte: "Nunca dijeron nada"

Las redes de amaños de partidos, desgraciadamente, son algo común en muchos deportes, especialmente en el tenis. Existen jugadores que, por razones económicas, aceptan propuestas para dejarse ganar partidos a cambio de mucho dinero. Sin embargo, hay otros, como Marco Trungelitti, que denuncian estos casos ante las instituciones pertinentes.

Según el tenista argentino, en 2015 recibió una llamada para dejarse ganar y así llevarse mucho dinero. No obstante, el actual número 545 del mundo no quiso saber absolutamente nada del tema y denunció este hecho ante la Unidad de Integridad del Tenis (TIO). En 2017, fue llamado para testificar ante el juez y localizar a la persona que se había puesto contacto con él y con otros tres compatriotas argentinos más: Federico Coria, Patricio Heras y Nico Kicker.

Después de varios años con miedo y tras volver de Andorra, lugar donde relata que tuvo que 'refugiarse' para garantizar su seguridad personal, el tenista ha roto su silencio y ha hablado con el medio argentino La Nación, donde asegura que existen muchos amaños a día de hoy. También aprovechó para lanzar una dura crítica a Rafael Nadal y a Roger Federer: "Nunca dijeron nada".

"A la gente le puede gustar o no, pero Federer y Nadal nunca dijeron nada. Quieras o no, son cómplices de lo mal que está el sistema, porque no fueron capaces de abrir la boca ni una vez y luchar por los derechos de los jugadores. Si alguna vez lo hicieron fue internamente, pero no cambió nada", declaró Marco en la entrevista.

Trungelitti expuso su punto de vista: "No puedes ser cómplice de que vivan 80-100 personas del tenis. Es lo que siempre me jodió y me va a seguir jodiendo. Como jugadores pueden ser buenísimos, pero como humanos tratando de mejorar el sistema en general, me parecen paupérrimos. Es lo que hoy en día está haciendo Djokovic".

El jugador nacido en Santiago del Estero reconoció que tuvo mucho miedo en algunos momentos de su vida: "Nunca pensé que pagaría un precio de este calibre por hablar. Pensé que el mundo estaba preparado para algo así, pero fui víctima de bullying. Me costaba levantarme, no quería ir a entrenar y las lesiones se sucedían de forma irremediable", añadió.

Trungelliti acusa al sistema actual de no hacer nada ante este caso y, aunque "no tenga pruebas", sabe a la perfección que esta red de amaños de partidos afecta, en mayor parte, al circuito Future: "Hay al menos un partido amañado por día, y me estoy quedando corto. No tengo pruebas, pero si observas el torneo durante ciertas horas te vas a dar cuenta de lo sucedido".

Por último, acusa directamente a la ATP de "no ponerse manos a la obra" con un tema realmente complicado y "feudal": "Es un sistema de casi 200 años, con un 2% que vivían como ricos y que el resto se mueran. El jugador 100 no puede vivir del tenis", finalizó el tenista argentino.