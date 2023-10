La sorpresa de Pedro Sánchez tras la elección de España para el Mundial 2030: "¿Por qué me he tenido que enterar por los medios?"

La elección de la candidatura conjunta entre España, Portugal y Marruecos, con participación de Uruguay, Paraguay y Argentina, como sede del Mundial de 2030 pilló por sorpresa a todos en la tarde del miércoles. También a Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deportes en funciones, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tal y como reveló este jueves en una conexión con el canal 24 Horas de RTVE el propio ministro.

"Ayer fue un día de muchísima alegría", comentó eufórico al ser preguntado por la decisión tomada por la FIFA, noticia que conoció, como todos, cuando los medios deportivos se hicieron eco de ello, no antes.

"Me enteré cuando se enteró usted, como muchísima gente", respondió Iceta a la pregunta de la periodista antes de desvelar el curioso momento que vivió con Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. "Tuve una llamada del Presidente del Gobierno, que estaba eufórico, y me dijo: '¿Cómo es que me he tenido que enterar yo por los medios?'. Y yo le dije: 'mire presidente, como yo', porque esto estaba previsto para más adelante. Son días para recordar para toda la vida", celebró.

"La FIFA ha hecho una cosa muy inteligente" valoró Iceta sobre la decisión de considerar a España como país al que confiar la voz cantante de la candidatura, pero a la vez aprovechar el centenario de la Copa del Mundo para "hacer un gesto".

Además, el ministo celebró la colaboración de tantos países en un evento que plantea numerosos retos al país que lo acoge. "La Copa del Mundo es un acontecimiento que desborda un país, nos obliga a colaborar y eso es magnífico. Creo que es una muy buena idea, es el mejor espíritu del fútbol y del deporte", reiteró sobre la unión de países en la edición de 2030.

La FIFA nos pedía garantías

Por último, dio detalles sobre la carrera que ha ganado España para acoger el evento, y el momento clave que pudo definir el rumbo de la FIFA. "Es una labor de hace más de dos años, la Federación ha trabajado intensamente, pero ante la situación de provisionalidad en la que se encuentra [La RFEF], la FIFA nos pedía una garantía formal de que el Gobierno de España estaba aún detrás de la candidatura".

Y esa confirmación se produjo en la reunión que mantuvieron Pedro Sánchez y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el marco del viaje del presidente a Nueva York para tratar cuestiones vinculadas con la ONU. "Ese encuentro fue clave para darle el espaldarazo definitivo a la candidatura", aseveró Iceta.