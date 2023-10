El deporte minoritario en nuestro país del que somos campeones de Europa: "Los latinos mantenemos el béisbol vivo en España"

El Mundial de fútbol, las Copas Davis, los títulos de Fórmula 1, los éxitos del baloncesto, las medallas olímpicas... y ahora España celebra también el campeonato de Europa de béisbol –sí, de béisbol–, otra gesta del deporte español que ha pillado por sorpresa a todo un país.

En la noche del pasado domingo, mientras muchos ojos observaban el Atlético de Madrid-Cádiz, y otros tantos el Real Betis-Valencia, los peloteros españoles alzaban al cielo de la República Checa el segundo entorchado europeo de este minoritario deporte en el que nuestro país ya tocó el cielo del continente hace nada menos que 68 años, en 1955.

"He visto el vídeo de la celebración y todavía no me lo creo, era un sueño y ahora que lo hemos conseguido no me lo creo", confiesa a 20minutos Jesús Ustáriz, capitán y uno de los veteranos protagonistas de la evolución de la selección española de béisbol desde dentro.

"El cambio de este año ha sido que ha venido mucha gente nueva y joven, como Omar Hernández, que han hecho un trabajo extraordinario. Eso se sumó a los que teníamos la experiencia y se creó un equipo totalmente nuevo con unas ganas muy diferentes a las de otros años", explica un hombre que vive a caballo entre Venezuela (donde dirige una escuela de béisbol) y Tenerife (donde compite con los Marlins Puerto de la Cruz).

A esa generación que ha traído savia nueva al combinado nacional pertenece Omar Hernández, joven hispano-cubano encargado de prolongar este camino ganador iniciado en Brno (República Checa) durante los próximos años, que también compartió sus impresiones con 20 Minutos. "Somos un grupo joven y esperamos seguir en esta línea en el futuro, que nos sigan llamando para representar a España", asume pletórico de confianza el pelotero de apenas 21 años, ya enrolado en un combinado de las ligas menores de Estados Unidos.

"Yo debuté en la selección española absoluta en el europeo de 2019 y quedamos terceros, el de 2021 no pude jugarlo porque no me dio permiso mi equipo, y a esta edición llegamos con ese 'pique' de hacernos con el oro, un sueño que al final pudimos alcanzar", relata Omar en unas palabras repletas de la ambición aprovechada por los veteranos en el campeonato.

"Este equipo va a pasar a la historia de España, los mayores hemos dejado un legado y hemos ayudado mucho a los jóvenes del equipo y les hemos aconsejado en lo que hemos podido", declara Ustáriz antes de desvelar la clave de la victoria en el campeonato europeo.

"El equipo siempre ha sido aguerrido, pero hacía falta que se nos quitara el miedo contra el equipo de Países Bajos y dar ese paso y ganarles. Es el mejor equipo de Europa, para ganar el campeonato tienes que medirte a ellos. Siempre nos los tropezábamos y siempre perdíamos por poco... pero cuando les ganamos en semifinales yo ya me sentía campeón", desvela.

La reconquista del cetro europeo 68 años después ha sido prácticamente un milagro que ha pasado desapercibido en un país en el que la cultura del deporte del bate ha llegado gracias a sus lazos históricos con el continente americano, situación sobre la que reflexionan los propios representantes del equipo español.

"Aquí hay muchos venezolanos, cubanos, dominicanos... han hecho que el béisbol crezca, muchos entrenadores latinos que han inculcado esto", resalta Ustáriz, mientras que Omar Hernández se muestra más tajante al respecto: "Los latinos somos los que mantenemos el béisbol activo aquí en España".

Desgraciadamente, como ya ocurrió tras la reciente gesta de la selección nacional de Críquet, ambos jugadores han percibido situaciones racistas a causa de sus orígenes, una lacra que empaña los buenos resultados y de la que ambos tratan de desmarcarse.

"Mucha gente habla de eso, que hay muchos latinos en el equipo que no son nacidos en España. Mi familia por parte de madre es española, nacida en Tenerife, y yo me siento español también. Si tenemos las raíces y la nacionalidad tienen que tomarnos como españoles porque estamos representando al país de la mejor manera, pero... pueden decir lo que quieran, estamos contentos igual, somos campeones y ya está", zanja Jesús con una opinión similar a la de Omar.

"Lo percibo mucho en redes sociales, y sí, la mayoría de jugadores somos nacionalizados, pero, por ejemplo, yo llevo diez años viviendo en España, he jugado la Liga Nacional de España, y me siento uno más. No me afecta, siempre va a haber gente que critique", sentencia.

Así, ambos reclaman apoyo para un deporte al que "todavía le falta mucho crecimiento" aquí en España, donde esperan que haya una apuesta por la cantera para que "los niños, que son el futuro, lo aprendan".

Un deporte con mucho potencial y un proyecto de futuro basado en la inclusión

Al contrario de lo que muchos puedan pensar, el béisbol sí es un deporte con cierta tradición en nuestro país, el propio título europeo de 1955 lo confirma, aunque a pesar de los éxitos nunca ha terminado de explotar todo su potencial. De ello habla con 20 Minutos uno de los grandes responsables del reciente triunfo, el presidente de la Federación Española de Béisbol y Sóftbol, Jesús Lisarri.

"Creo que era Albert Einstein quien decía que la definición de locura era hacer siempre lo mismo esperando un resultado diferente, y nosotros llevábamos 20 años absolutamente estancados como federación. A pesar de que no hemos tenido recursos, especialmente desde la salida del béisbol del programa olímpico, siempre hemos apostado por innovar", asegura un hombre convencido del potencial del béisbol español.

"En los últimos tiempos hemos logrado resultados muy ajustados ante grandes potencias como Japón, Venezuela, Estados Unidos, que nos multiplican por diez en recursos. Tenemos grandísimos competidores, la pena es no tener los recursos para darles lo que se merecen, y la idea es aprovechar este título para conseguir este impulso definitivo", apunta.

Y es que, según Jesús, España cuenta con varios factores clave para el desarrollo de este deporte como son "el clima" y "la influencia de Latinoamérica", pero varias carencias entre las que señala: la falta de instalaciones, la ausencia de una liga de alto nivel de competencia y de apoyo para la etapa de formación.

"Siempre digo que las competiciones pasan, pero las instalaciones se quedan, por eso queremos también atraer competiciones de béisbol a España", cuenta Lisarri sobre su plan para solventar el problema del equipamiento antes de desvelar los dos puntos fundamentales que convierten al béisbol en un gran proyecto de futuro: la inclusión de la juventud y de los inmigrantes latinoamericanos.

Lo cierto es que, si algo ha impulsado este deporte en España es la influencia de Sudamérica, clave en la importación de la cultura del béisbol y de grandes jugadores que han vestido y visten los colores de España. "Donde los demás ven dificultades, yo estoy viendo una oportunidad. Queremos vincular el deporte al reto demográfico. España está absorbiendo un flujo migratorio importantísimo de Latinoamérica en las últimas décadas, que sabemos que además se va a seguir produciendo, y creo que tenemos una labor importantísima y una oportunidad tremenda. La gente debe concienciarse de esta realidad".

Pero Lisarri no solo encuentra oportunidades en la inmigración, también en la apuesta por la inclusión en el deporte con jóvenes con dificultades para practicar otras disciplinas. "El béisbol es un deporte que da muchas oportunidades a niños con dificultades. Para un niño, por ejemplo, con sobrepeso, que difícilmente puede hacer atletismo, el béisbol le da la oportunidad no solo de participar, sino de ser la estrella del equipo si tiene una habilidad especial para lanzar la pelota o batear", declara en su llamamiento a la práctica de este deporte zanjado con un deseo.

Lo que queremos con el aumento de la visibilidad que nos da el triunfo en este campeonato es que la sociedad tome conciencia de que verdaderamente estamos, de que existimos, y que tenemos un grandísimo potencial y sobre todo, la posibilidad de desempeñar una gran labor social".