Melanie Shah tras perder un diente en BKFC: "Disfruté todo el proceso"

El “bare knuckle” o boxeo a puño descubierto, no es para todos. Se trata de uno de los deportes de contacto más impactantes (y hasta desagradables) de todos los que existen. A fin de cuentas, se trata de meterse en una especie de ring y boxear sin protecciones, algo que tiene como resultado frecuentes heridas sangrantes producidas por los nudillos. Ahora bien, quien se mete ahí sabe a lo que va, como ocurrió el fin de semana pasado con Melanie Shah, que se enfrentó a Britain Hart en un intento por hacerse con el campeonato de peso paja de la BKFC.

Desgraciadamente para ella la victoria fue imposible y, lejos de llevarse la gloria, lo que se llevó fue la cara destrozada, incluida la boca. Y es que Melanie Shah dejó la velada con un diente menos. Había subestimado a su oponente:

"Creo que después del primer round, me di cuenta de que ella era mucho más dura de lo que pensaba. Esperaba que fuera dura, pero no pensé que tendría tanto cardio. Las cosas no salieron como quería”.

Oh my god 🤯



The consequences of bare knuckle fighting… pic.twitter.com/O6xVUkMgVF — Censored Men (@CensoredMen) October 2, 2023

Pese al resultado desastroso de su pelea y las heridas recibidas la peleadora dejó unas palabras que sorprenderán a más de uno. Lejos de repensar la experiencia, Melanie Shah que había disfrutado del proceso:

“Aunque no lo parezca, disfruté todo el proceso. Disfruté estar en el ring y desafiarme a mí misma. Si pudiera pelear con Brit nuevamente, creo que lo que haría es ser más fría, tomarlo con más calma y no ir tanto hacia adelante, aunque es así como me gusta pelear. Repetiría, pero no lo haría de la misma manera”.