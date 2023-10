Villarejo: "Florentino ya sobornó a árbitros antes de que lo hiciera el Barça"

La actualidad del Caso Negreira no se detiene, y tras las declaraciones al respecto de expresidente culé Sandro Rosell han llegado las de José Manuel Villarejo, también ofrecidas al medio RAC1. En ellas, el excomisario ha apuntado al Real Madrid, en concreto a su presidente, Florentino Pérez, al que acusa de corrupción arbitral previa a la ejercida por el Barça.

"Florentino Pérez ya sobornó a árbitros antes de que lo hiciera el Barça", afirmó Villarejo ante los micrófonos del medio antes mencionado, para después tildar al presidente blanco de "intocable".

"El que se atreviera a denunciar a Florentino sería un suicida", afirmó. "Es imposible judicializar nada que afecte a Florentino Pérez", insistió el excomisario en unas palabras posteriormente refrendadas por el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

El dirigente de la competición española se pronunció al respecto en la primera jornada MEET LaLiga, donde aprobó y a la vez dudó de los hechos expuestos por Villarejo. "Ha dicho dos cosas, que Florentino había sobornado a árbitros y dice que es intocable también. De la primera, si tiene algo, que lo demuestre. Villarejo habla mucho, tiene pico y las tácticas de Villarejo que hemos conocido para denunciar cosas son increíbles, muy condenables. Por eso muchas veces hablo de 'periodistas estilo Villarejo', te inventas una noticia, la publicas y luego la llevas a un juzgado para intentar ver qué... Tendrá que sacar más", puntualizó el Tebas antes de dar su opinión definitiva sobre las palabras del excomisario.

"Pero la segunda parte, que dice que Florentino es intocable, que se lo había dicho Rubalcaba, esa creo que me la creo. Esa me la creo, porque no es que lo diga Villarejo, es una cosa 'vox populi' en este país. Lo sabe todo el mundo, es un dato objetivo. Rubalcaba era muy amigo de Florentino y me cuadra todo. Porque como es intocable, que lo diga Rubalcaba (que fue ministro del Interior) y que se lo diga a Villarejo, que era Policía... Está dentro de lo que me podría cuadrar", sentenció.