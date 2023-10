Rosell se defiende del Caso Negreira: "Hemos perdido ligas en el último minuto por un error arbitral"

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell se pronunció este martes en el programa 'Tu Diràs' de Rac1 sobre el Caso Negreira tras su imputación por un delito de cohecho y no dudó en opinar en contra de los indicios alegados por la Justicia relativos a un posible delito de corrupción arbitral perpetrado durante años por el club blaugrana.

"Teníamos un tal Messi, un Busquets, un Alba, un Iniesta, un Xavi, un Pep en el banquillo, luego Tito... decir que se ganaba por Negreira lo encuentro muy bestia. Y decir que era un funcionario público también lo veo muy bestia. La RFEF ya dijo que no tenía ninguna influencia en los árbitros. Se nos ha acusado de asesinato, pero no se sabe dónde está el cuerpo o la persona asesinada", declaró en el inicio de su intervención ante los micrófonos de la emisora antes mencionada.

El expresidente también se refirió con contundencia a la acusación de un delito de cohecho, y alegó que la justicia ha tratado de "retorcer" la ley al considerar a Negreira como funcionario público. "Lo de soborno es fantástico porque debes ser funcionario público y lo han acabado de retorcer porque después de las investigaciones no han encontrado ningún partido que no lo ganase Messi o los jugadores y entrenadores, han buscado una forma de acusar sin necesidad de prueba. Lo he sufrido en otras ocasiones", aseveró.

"Que me enseñen un partido donde nos ayudó el árbitro. Puedo enseñar muchos donde no nos ayudó. Hemos perdido ligas en el último partidos por un error reconocido por el árbitro. Por esta regla de tres todos los árbitros serían funcionarios públicos, ¿por esta regla de tres todos los empleados de Endesa o Iberdrola serían empleados públicos?", reiteró.

De los pagos y las cifras me he enterado ahora

Además, habló de su relación con el propio Negreira y de los pagos durante su mandato. "Yo estaba al tanto de que teníamos una persona que hacía informes, de los pagos y las cifras me he enterado ahora cuando ha salido el caso. Son pagos que estaban por debajo de lo que aprobaba la junta, que eran a partir de 100.000 euros al mes y estos eran de 40.000. No sé quién lo firmaba porque era un proveedor histórico que pasaba entre presidentes como centenares de proveedores. Dicen que cobró 7 millones, pero por muchos años de trabajo. Lo que cuenta es que cobraba 4.000 euros por informe, con eso si se reparte, ¿cómo sobornas? ¿Con 200 euros?".