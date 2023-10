El nuevo plan de Rafael Nadal: su vuelta a las pistas, el futuro, los Juegos, Australia...

El mundo del deporte sigue restando los días para volver a ver a uno de los mejores jugadores de la historia en una pista de tenis. Rafael Nadal, que se lesionó el pasado 18 de enero de 2023 en la segunda ronda del Open de Australia, primer Grand Slam del año, sigue con su proceso de recuperación para afrontar lo que posiblemente sea su última temporada como profesional.

La lesión en el psoas ilíaco fue más grave de lo esperado y así lo confirmó el manacorí en una entrevista: "En Australia me hice una avería grande, me arranqué un poquito el tendón". Por ello, Rafa no quiere correr riesgos en su recuperación y se tomó un tiempo de descanso y desconexión para tratar este problema de la mejor forma y volver con las mejores sensaciones posibles a una pista de tenis.

En un primer momento, su objetivo era llegar a Roland Garros de este mismo año, pero las circunstancias y la gravedad de la lesión provocó que renunciase de manera definitiva a su torneo más fetiche: "Este año no voy a poder estar en Roland Garros y podéis imaginar lo difícil que es para mí", explicó Rafa. Además, en esa rueda de prensa se temió, incluso, por una posible retirada definitiva del español: "Han sido años realmente difíciles, aunque lo enmascaran victorias importantes".

La ilusión de competir

A pesar de las dificultades que ha tenido a lo largo de su trayectoria con un sinfín de lesiones, Rafa no se rinde y quiere finalizar su carrera a lo grande. Sus últimos meses en pista han sido como un soplo de aire fresco en su estado físico, de juego y, sobre todo, emocional. Al manacorí se le ha podido ver alegre, ilusionado y preparándose para la nueva temporada del 2024.

Aunque los viejos fantasmas de la retirada sigan rondando el pensamiento del español, Nadal ha cambiado el 'chip' y deja la puerta abierta a competir más allá del 2024: "Dije que posiblemente 2024 sea mi último año. Lo mantengo, pero no lo puedo confirmar al 100%. Creo que hay muchas posibilidades de que sí, porque sé como está mi cuerpo, pero cómo estaré en cuatro meses no sé. Estoy abierto al futuro", añadió en una entrevista con Juanma Castaño en Movistar Plus +.

El Open de Australia y los Juegos de París 2024

Tras unos meses de preparación entrenando tres días a la semana durante 40 minutos y alternándolo con "mucho gimnasio", el próximo objetivo de Rafa Nadal es el primer Grand Slam del 2024. Apenas restan algo más de dos meses para que el campeón de 92 títulos vuelva a una pista de tenis. "Tiene ganas de volver. Si todo sigue bien volverá en el Open de Australia", añadió Toni Nadal, tío del tenista balear.

Otra de las grandes citas para este próximo año son los Juegos Olímpicos de París 2024, un gran aliciente que podría poner el broche de oro a una carrera maravillosa que ha transcurrido durante más de 21 temporadas, debutando con tan solo 15 años y 330 días en el ATP de Mallorca. El actual número dos mundial del ranking, Carlitos Alcaraz, habló sobre la posibilidad de formar pareja junto a Rafa en la próxima cita olímpica: "Sería un sueño, aunque quedan muchos meses y pueden pasar muchas cosas", añadió el murciano.

Una carrera de ensueño

92 títulos oficiales, entre los que destacan sus 22 trofeos de Grand Slam: 14 Roland Garros, 2 Wimbledon, 2 Open de Australia y 4 US Open. Oro olímpico en Pekín 2008 (modalidad individual) y Río de Janeiro 2016 (modalidad de dobles, junto a Marc López), 36 títulos de Masters 1.000, 5 Copa Davis y 209 semanas como número uno del ranking mundial... estos son algunos de los logros que ha conseguido uno de los mejores deportistas de la historia. Solo queda esperar para seguir disfrutando de su juego y de unos valores que han sido todo un ejemplo para los miles de niños que siempre han querido ser como Rafael Nadal Parera.