Secretismo y miedo en torno a Messi tras dos partidos sin jugar con el Inter de Miami: podría perderse el resto de la temporada

Alarma en el Inter de Miami. Lionel Messi, el gran reclamo y efectivo del equipo, no ha comparecido en los últimos dos encuentros del equipo 'rosa' y crecen los rumores sobre la posibilidad de que sufra una lesión que haya puesto ya fin a toda su temporada.

El astro argentino fue la gran ausencia en la final de la US Open Cup, partido que tuvo que ver desde la grada por molestias en los isquiotibiales producidas durante el último parón internacional. El Inter de Miami no pudo contar con su mejor efectivo y acabó cayendo por 1-2, resultado negativo que muy cerca estuvo de repetirse en el duelo liguero ante el New York City (1-1) en el que tampoco tomó partida.

Las sospechas de una lesión grave del rosarino empezaron a crecer, y poco después varios medios locales filtraron la posible causa de su ausencia: un desgarro de dos centímetros en el tendón de la corva sufrido durante el duelo de Argentina ante Ecuador y agravado en el partido entre el Inter de Miami y el Toronto.

Tras el último empate a uno, el Tata Martino -entrenador del Inter- se enfrentó a un aluvión de preguntas sobre el estado del '10', un duro interrogatorio que acabó por sacarle de sus casillas cuando una de las reporteras le preguntó sobre esa supuesta filtración del informe médico de Lionel.

"Y si ese reporte no es verdad, ¿qué pasaría con quién hizo ese reporte?... Nada", declaró el Tata antes de especificar el plan a seguir con Leo. "Vamos a evaluarlo contra Chicago… No corrimos riesgo en una final, mucho menos vamos a correrlo ahora. Si contra Chicago está para jugar, está para ir al banco o corremos riesgo y tiene que quedar afuera, va a quedar afuera. Y haremos lo mismo con Cincinnati", sentenció sobre esa filtración.

Pero no se quedó ahí, pues el técnico quiso mandar un mensaje tranquilizador ante la ausencia de un comunicado oficial del club que confirme el estado de Messi."Él está entrenando en campo, diferenciado del grupo, pero cada vez se siente mejor. Así que, nada, como dije, después está en el paso del tiempo y ver si lo que yo digo está bien o lo que dicen… la verdad, no sé quién dijo esto", aseguró.

La llegada de Messi ha dado un impulso al equipo de Miami, y una lesión podría significar un paso atrás tanto en resultados deportivos como en el rendimiento de los activos del club, también propulsados por el efecto llamada tras la incorporación del jugador con más Balones de Oro de la historia.