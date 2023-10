Saúl Ñíguez celebra con rabia su 'resurrección': "Cuando las cosas van mal, algunos matáis"

Saúl Ñíguez volvió a ser uno de los hombres destacados del Atlético de Madrid en la remontada de los rojiblancos ante el Cádiz, duelo que los de Simenone comenzaron perdiendo 0-2 y sellaron con un meritorio 3-2. Gra parte de la culpa fue del 'resucitado' centrocampista ilicitano, que asistió el gol de la victoria y celebró con rabia el regreso a su mejor estado de forma.

"No ha cambiado nada. Creo que estaba en el camino correcto. Cuando trabajas, hay que esperar el momento. No estaba nervioso, las cosas iban a llegar, soy muy cabezón y trabajo pensando que hago lo correcto. Ahora estoy pudiendo ayudar con asistencias, me falta ahora un gol, que es lo que más alegra. En mi carrera he dado pocas asistencias y más goles y me preocupa. Se trata de ayudar, contento por las asistencias, me gusta estar cerca del área y pueden pasar estas cosas", explicó el '8' del conjunto colchonero.

"Cuando las cosas van mal, a veces matáis. Solo Cristiano y Messi han aguantado toda la carrera en lo alto. Hay que saber gestionar esos momentos en que bajas. Es muy difícil, siempre te llegan cosas negativas. He estado con mi círculo familiar, de amigos, he tenido suerte de ser padre, que te cambia la perspectiva. Antes era fútbol, ahora es mi familia lo más importante y disfrutar de lo que hago, jugando y entrenando, dijo desvelando las claves de su vuelta al mejor nivel refrendada por Simeone.

Es un premio a la humildad y el trabajo

Y es que el partido de Saúl, incorporado en la segunda mitad, le valió los elogios de un técnico orgulloso con el trabajo de los suyos. "Es un premio a la humildad, al trabajo, a no darse por vencido. Pasó años complicados, no le fue como hubiese querido en el Chelsea, no jugó el tiempo que quería en su vuelta, pero nunca dejó de trabajar y de ser positivo y esto acaba pagando".

"Cuando alguien se entrega le damos la oportunidad, la aprovechó, está llegando de segunda línea, asistiendo y ojalá le podamos mantener a este nivel. Todo el trabajo en estos últimos años merece este momento", sentenció el argentino.