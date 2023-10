La extraña imagen del muslo de Fali tras ser cambiado por lesión: "No lo he visto en mi vida"

La lesión de Fali, defensor del Cádiz, dejó una de las imágenes del partido de la noche del domingo entre el conjunto andaluz y el Atlético de Madrid en el Metropolitano. El zaguero abandonó el césped muy dolorido y con tres extraños bultos en la pierna que hicieron saltar las alarmas.

"No lo he visto en mi vida", exclamaba el exfutbolista Andrea Orlandi en la retransmisión de Dazn, sorprendido por unas inflamaciones en el muslo de Fali que apuntaban a una lesión muy complicada del futbolista valenciano.

Apenas 33 minutos duró en el césped el experimentado defensor, un hombre que firmó una gran actuación y estuvo muy cerca de conseguir un espectacular gol desde su propio campo. Al final del choque, Sergio González, entrenador del equipo amarillo, explicó el posible motivo de su lesión, ajeno a los bultos, y mandó un mensaje tranquilizador a los cadistas.

"Ha sido una merma lo de Fali. Es un líder y es un cambio que no teníamos previsto. Ha notado una molestia en el recto y antes de romperse hemos decidido hacer el cambio. Los bultos no son de hoy, son de hace tiempo, vienen de antiguas lesiones y no tienen nada que ver", compartió en la rueda de prensa postpartido tras una dura derrota que llegó tras obtener una ventaja de dos goles en un campo en el que nunca ha conseguido sellar el triunfo.