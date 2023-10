El brutal enfado de Herrera con su utillero... ¡Por culpa de la presión de las medias!

Sergio Herrera, portero de Osasuna, protagonizó la única nota negativa del duelo de los rojillos ante el Alavés en el partido correspondiente de a la octava jornada de LaLiga. El guardameta se vio obligado a abandonar el duelo por la fuerte presión de sus medias, y no dudó en abroncar a un empleado del club en un ataque de furia tras el cambio.

El partido de los hombres de Iagoba Arrasate fue perfecto. El cuadro navarro no tuvo problemas para mantener a raya a cuadro babazorro, pero sí tuvieron que lamentar la lesión de su guardameta... ¡Provocada por sus propias medias!

Así lo desveló el propio Herrera en sus declaraciones posteriores al duelo, cuando explicó todo lo ocurrido en la banda al ser sustituido. Y es que el potero abandonó el césped visiblemente cabreado, profiriendo insultos y llorando por una lesión que recriminó airadamente al utillero del club.

"Estaba disfrutando muchísimo del partido que estaba haciendo, muy cómodo, me sentía muy bien y al final por pequeños detalles... Llevo quejándome todo el año de que las medias me estaban haciendo mucha presión en los gemelos y [los músculos] ya me habían avisado en algún partido. Hoy con el calor y la deshidratación me ha pasado factura", valoró antes de reafirmar la rabia tras el cambio. "Le he metido una bronca al utillero fuerte, la verdad", culminó el guardameta.