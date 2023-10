Canelo se impone por decisión unánime a Charlo

Una vez más, el T-Mobile Arena de Las Vegas ha visto cómo Canelo Álvarez retiene sus títulos. En esta ocasión ha sido frente al estadounidense Jermell Charlo que, pese a llegar con un impresionante 35-1, no pudo con el mexicano. Se une, por tanto, a la larga lista de boxeadores derrotados por Canelo (sesenta).

Canelo salió con una hoja de ruta clara, trabajando el cuerpo de su rival con potentes ganchos de derechas que fueron minando a su rival. Se trataba de ir restándole movilidad hasta conseguir conectar golpes potentes:

"Trabajamos atacando el cuerpo. Sabemos que es un gran boxeador. Sabe moverse en el ring. Trabajamos atacando el cuerpo durante tres meses. Durante tres meses en la montaña sin mi familia, sin todo".

La táctica, por tanto, salió bien y Canelo se llevó la pelea por decisión unánime (119-108, 118-109 y 118-109), aunque el combate pudo acabar en el séptimo asalto cuando el mexicano coló una mano derecha entre la guardia de su rival, haciéndole hincar la rodilla en el suelo:

El plan de Charlo de subir de categoría no salió bien. El estadounidense no quiso excusarse demasiado y reconoció que el reto le quedó algo grande. A fin de cuentas, había subido catorce libras para enfrentar a Canelo:

"No pongo excusas, así que esto es lo que hay. La verdad es que pude sentir la diferencia en el peso después de subir 14 libras. Eso sí, en mi división de peso soy indiscutible. He intentado superar mis límites, pero a veces te quedas corto. Sólo tienes que seguir adelante. Mi camino no termina aquí".