Ngannou enseña su boxeo y el padre de Tyson Fury cree que es una broma: "Que Dios le ayude"

Se va acercando la fecha del combate de boxeo entre Tyson Fury, campeón de los pesos pesados de la WBC, y Francis Ngannou, ex campeón de la misma división en UFC. Los detalles nos van llegando con cuentagotas pero parece que Ngannou se lo está tomando en serio.

En un vídeo reciente hemos podido ver al camerunés haciendo manoplas con uno de sus entrenadores y Mike Tyson revisando la situación. En el vídeo se puede ver cómo Ngannou trabaja ciertos aspectos básicos, como los jabs o los golpes al cuerpo:

Que dios le ayude

Este entrenamiento, no obstante, no ha impresionado a John Fury, padre de Tyson Fury, que ha señalado que, a juzgar por lo visto, Ngannou no tiene ninguna oportunidad:

"Acabo de ver a Francis Ngannou, a Mike Tyson y a su supuesto entrenador que tiene las manoplas puestas en un entrenamiento abierto. Espero que esté bromeando y que esto no sea más que un señuelo. Espero que sea una broma, porque si no es así, no tiene ninguna oportunidad de ganar. No saldrá de la primera ronda. Probablemente será el nocaut más rápido de Fury. (...) Si eso es lo que puede hacer en un entrenamiento abierto, es una desgracia. Que Dios le ayude".

Para ver si Ngannou y su equipo están de broma tendremos que esperar al 28 de octubre. Será en Riad, la capital de Arabia Saudí donde, gane quien gane, habrá una lluvia de millones.