La herida abierta de Haller: "Perder la Bundesliga fue más doloroso que el diagnóstico del cáncer"

El delantero del Borussia Dortmund Sébastien Haller ha confesado este miércoles que perder el título de la Bundesliga en la última jornada la pasada temporada fue "más doloroso" para él que su "diagnóstico de cáncer" testicular.

"Es realmente así, el título perdido me causa más dolor que el diagnóstico de cáncer en ese momento", dijo Haller en declaraciones recientes ofrecidas a la revista Sport Bild.

El ariete francomarfileño fue diagnosticado de cáncer testicular en julio del año pasado, semanas después de confirmar su fichaje por el Dortmund, procedente del Ajax neerlandés. Así, tuvo que someterse a cirugía y quimioterapia, en un complicado proceso que culminó en enero de 2023, cuando debutó con el conjunto alemán.

Ahora, el delantero compara esta situación con la pérdida del título por parte del Borussia en la última jornada de la Bundesliga -con un fallo de penalti del propio Haller en el empate 2-2 ante el Mainz-, un trofeo que finalmente se adjudicó el Bayern de Múnich al vencer por 2-1 en Colonia para proclamarse campeón por undécima vez consecutiva.

"Cuando estás enfermo no puedes hacer nada. Hay que aceptarlo y superarlo. Pero teníamos el título en nuestra mano, podíamos influir en todo. En ese caso debes aceptar de forma dolorosa que has cometido errores o que has tomado decisiones equivocadas", analizó el internacional costamarfileño.

Aprendí durante mi enfermedad a no dejar que las cosas negativas me afectaran tanto

Finalmente, Haller reconoció que ese trágico final para él y su equipo "desgasta". "Piensas en lo que podrías haber hecho mejor. Pero también aprendí, sobre todo durante mi enfermedad, a no dejar que las cosas negativas me afectaran tanto", zanjó.