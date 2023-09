Lobato se disculpa por su broma sobre Schumacher: "Me he pasado de frenada"

El popular narrador de Fórmula 1 Antonio Lobato pidió perdón a su audiencia por unas desafortunadas declaraciones realizadas tras la carrera de este domingo. Entre bromas con los contertulios del programa de análisis, Lobato mencionó entre risas el nombre de Michael Schumacher en un comentario que no tardó en hacerse viral en redes y por el que este lunes pidió disculpas.

Tal y como el propio Lobato explica en su vídeo difundido este lunes a través de sus redes sociales, la broma con el siete veces campeón mundial -que sigue inmerso un duro momento desde su terrible accidente de 2013- salió de manera espontánea cuando vacilaba con Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella sobre los títulos mundiales de los grandes de la historia de 'El Gran Circo'.

"Que tiemble Adrian Newey", le dijo Cuquerella en un momento de la broma, ante lo que Lobato responde: "Que tiemble Schumacher". A continuación, Lobato trató de enmendar su error, y pronto llegó la frase por la que este lunes ha pedido perdón a sus seguidores: "Michael no está para temblar".

En su comunicado compartido a través de sus redes sociales, el presentador aclaró lo acontecido y explicó todo lo que pasó por su cabeza durante ese momento de la retransmisión. "No me arrepentí de nombrarle, pero en el momento de hacerlo a la hora de buscar un referente de leyenda pensé: 'tenía que haber dicho Lewis Hamilton, no tenía que meter a Michael en este tono de broma'. Quise corregir, y en ese momento me salió la frase..."

"Los que la escuchen con 'oídos limpios' se dan cuenta de que trato de frenar, lo que pasa es que me paso de frenada y digo una expresión que no es buena", reflexionó Lobato.

No quise reírme de Michael

"No quise hacer una broma, no quise reírme de Michael", insistió el narrador, quien confesó estar "muy jodido" por el error cometido en plena retransmisión. "Solo quiero pedir perdón para todas las personas que se hayan podido sentir mal por esa frase, fue un error y tengo que aprender, porque al final si sales en televisión estás expuesto".

Quizás les duela que yo haya estado en primera línea tantos años

Por último, dejó un último pensamiento en el que lamentó la presión de las redes sociales. "Hay mucha gente esperando a que cometas un error como este para hacerte daño... Quizás he sido muy malo con ellos en el pasado o quizás duela que yo haya estado en primera línea tantos años. No os preocupéis, intentaré no cometer más errores", zanjó.