La increíble maniobra de Jorge Martín para evitar una penalización

El Gran Premio de la India fue muy positivo para Jorge Martín, pues con su segundo puesto, recortó la diferencia con el líder, Pecco Bagnaia, para dejarla en tan solo 13 puntos. Eso sí, no fue una carrera sencilla para el madrileño, que incluso vivió un momento de tensión que le podía haber costado una sanción. Lo impidió con una gran maniobra que incluso sorprendió a sus rivales.

El piloto español sufrió en el Gran Premio de India de MotoGP los altos niveles de humedad y calor extremo que sufre esa región del planeta. Este domingo en el Circuito Internacional de Buddh hizo 33 grados ambientales, 39º de sensación térmica y un 61% de humedad, por lo tanto, los pilotos tuvieron que lidiar con unas condiciones muy complicadas. El madrileño tuvo que hacer una parada en su box antes de la celebración para ser atendido por el médico.

Aunque el momento de más tensión fue cuando, durante la carrera, se le abrió el mono a Jorge y tuvo que idear una estrategia para cerrarlo para así evitar una sanción: decidió abrochárselo mientras tomaba una curva a toda velocidad.

Al final de la carrera, Fabio Quartararo y Marco Bezzecchi, tercero y primero respectivamente en el Gran Premio de India, se sorprendieron al ver la maniobra que usó para abrocharse el mono el piloto Prima Pramac.

Jorge Martín evitó así una sanción -no se puede pilotar con el mono abierto-, con la que terminó en segunda posición el Gran Premio de India y está muy cerca Pecco Bagnaia, que es el líder del Mundial de MotoGP. La próxima carrera será en Japón, donde puede haber cambio al frente de la general de pilotos.

El piloto de San Sebastián además también tuvo en la última vuelta una batalla con Fabio Quartararo por el segundo puesto. Al final, el pilotó del equipo Prima Pramac le adelantó para terminar en el segundo puesto de la carrera. "No podía más, no podía ver. No tenía aire", esto le dijo Jorge Martín al piloto de Yamaha en el parque cerrado.