Mal sábado para Álex Márquez. El piloto de Gresini Racing, que estaba completando una gran clasificación en el Gran Premio de la India, se ha caído en el tramo final de la Q1 y no estará en la carrera este domingo tras fracturarse tres costillas.

El español se había metido ya en la siguiente ronda cuando ha perdido el control de su Ducati en una de las últimas vueltas que intentaba y ha salido despedido, por lo que ha tenido que ser trasladado al centro médico.

Allí se ha confirmado lo peor: tres costillas rotas y no apto para la carrera de este domingo en el circuito de Buddh. "Era la última vuelta que tenía para mejorar, he entrado un poco más fuerte, he ido un pelín fuera y al querer volver con gas he hecho yo el error", ha explicado sobre la caída.

Aún así, y pese a que ha apuntado que tampoco le dejarán correr en Japón, se ha mostrado optimista. "Lo que más me duele es no poderme reír en unas semanas", ha dicho con una sonrisa. "Estoy bastante bien, tengo bastante dolor, hay tres costillas rotas pero no desplazamiento", ha asegurado.