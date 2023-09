Djokovic y su reflexión sobre las apuestas en el tenis: "Muchos se benefician, pero los tenistas recibimos migajas"

Después de hablar dentro de la pista con la conquista de su título número 24 de Grand Slam, a Novak Djokovic le ha tocado pronunciarse fuera de ella sobre el polémico asunto de las apuestas en el tenis. El número uno mundial, también presidente de la asociación de jugadores, lamentó profundamente la distribución actual de un negocio sostenido por los jugadores en el que ellos no perciben apenas beneficios.

El serbio, siempre cara visible de las reivindicaciones de los jugadores del circuito profesional, no dudó en cuestionar un sistema multimillonario promovido por el propio juego, pero que, por razones obvias de integridad, deja a los propios jugadores fuera de la ecuación.

"Las casas de apuestas ganan miles de millones por el tenis. Hay mucho valor. Muchas partes del ecosistema se benefician, pero a los tenistas nos llegan migajas", condenó con contundencia el tenista de Belgrado.

"Por la integridad de este deporte, no podemos portar parches de casas de apuestas en nuestra ropa, pero tampoco existe un reparto justo. Con esto me refiero a un 50-50 con los torneos, que sí pueden tener como sponsors a las casas de apuestas", añadió como una posible solución al respecto.

"Sé que una buena parte se dirige a la pensión de los tenistas [que pueden percibir una vez retirados]. Lo apoyo, pero hay que recordar que uno es elegible para la pensión a partir de los 50-55 años", subrayó para destacar la poca repercusión directa del mundo de las apuestas en los ingresos de los tenistas.

Los tenistas dan mucho más de lo que reciben

"Los jugadores probablemente no son completamente conscientes o quizás no están presionando lo suficiente para que haya un reparto justo. Los tenistas dan mucho más de lo que reciben. Por supuesto que tenemos que luchar para que nuestro deporte sea limpio y los tenistas no apuesten. Pero esa conversación no debería quitar el foco a este problema", culminó su opinión sobre un asunto que, en los últimos años, ha generado numerosas polémicas por casos relacionados con los amaños de partidos y las amenazas por redes sociales a los jugadores.