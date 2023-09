Roger Federer se sincera en la Laver Cup 2023: "Echo de menos el tenis y la competición"

Roger Federer está siendo uno de los protagonistas más significativos durante la nueva edición de la Laver Cup 2023. Hace unos días, el suizo enfundó la raqueta y, ante la atenta mirada del público, deleitó a todos sus fans con varios golpes que hicieron recordar los mejores años del exnúmero uno del mundo sobre una pista de tenis.

Asimismo, Roger tuvo una charla amistosa con Jim Courier para responder a las preguntas de los aficionados y medios de comunicación. El suizo reconoció que "echa de menos el tenis y la competición" y, sobre todo, "los momentos cadentes de grandes partidos y el ambiente que se respira en los estadios más importantes del mundo".

"Me prometí que nunca sería un extraño dentro del circuito y que me mantendría siempre cerca del tenis una vez me retirase. No pretendo estar siempre viajando, pero haber ido a Halle, Wimbledon y ahora aquí me pone muy contento", declaró Federer ante el extenista estadounidense.

Además, el de Basilea dejó alguna que otra graciosa declaración tras ser preguntado por su día a día: "Me he convertido en un conductor profesional y un hombre experto en logística", añadió Roger entre risas y haciendo referencia a su implicación con la familia. "He pasado un año muy bueno, disfrutando de la familia. Además, también he tenido muchos proyectos apasionantes por medio de la Fundación y patrocinadores".

Por último, Federer quiso recordar el momento de su despedida en la Laver Cup 2022: "Todo lo que recuerdo de mi despedida son cosas bonitas y muy positivas. Fue una experiencia perfecta, rodeado de la gente que quiero. Fue todo muy emotivo", señaló el suizo.