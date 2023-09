Alexia Putellas, rotunda: "Si no se entiende es porque ya no se quiere entender"

La dos veces ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, habló alto y claro sobre el estado actual de la selección femenina de fútbol tras los últimos acontecimientos, victoria ante Suecia incluida. La catalana señaló los problemas que han sufrido las jugadoras durante años que ahora se están cambiando, y explicó en detalle las demandas de las jugadoras para aquellos que aún no entienden su ultimátum a la Federación.

La jugadora compareció ante los medios en la mañana de este domingo en la sesión de entrenamiento llevada a cabo en la ciudad deportiva ante el Betis de cara al próximo duelo ante Suiza (martes 21.00h), y fue muy clara respecto al nuevo rumbo tomado por la RFEF.

"Creo que está todo claro. Tolerancia cero ante todo lo que el mundo vio [en la ceremonia de entrega de premios de la final del Mundial]. Y tolerancia cero hacia lo que no se puede hablar y sucedió. El fútbol femenino no ha estado en la lista de prioridades con relación a las estructuras", matizó la jugadora antes de aclarar todos los puntos que bloqueaban su vuelta con La Roja.

"Lo que denunciamos fue un tipo de actitudes y comportamientos que no se pueden aceptar en ningún entorno laboral. Y nos escuchan. La reunión fue un punto de inflexión. Estamos mejor. ¿Jenni? Es una situación complicada por mucho que se pueda imaginar lo que ha sufrido Jenni. Lo que estaba en nuestras manos era apoyar a nuestra compañera y denunciar estas situaciones. Hemos crecido en un entorno, pero la sociedad evoluciona. No entendemos que ahora haya tanto radicalismo", reflexionó sobre la disparidad de opiniones que han trascendido en las últimas semanas sobre la 'huelga' de las jugadoras.

"Lo peor han sido las faltas de respeto. No hablo por mí, que me es más indiferente. Hay cosas inventadas que iban a dañar. ¿Mapi y Patri? No puedo hablar por ellas. Mi percepción es que aún falta por ver la luz al final del túnel. Pero creo que se han sentado las bases para ello. Estoy más tranquila ahora. Se han buscado soluciones y se ha dado un paso adelante", celebró.

Athenea habló claro y se agradece. Respetamos su opinión

Tampoco se dejó en el tintero detalles sobre el proceso de unión de las jugadoras contra la RFEF. "Somos las primeras que queremos estar. El tema es que queríamos que fuera por delante la tolerancia cero. Creemos que el sistema falló. Falló la Federación y falló el país. Explicamos lo que sentíamos y lo que no se vio", dijo antes de matizar la respuesta de las jugadoras a la renuncia de Athenea a firmar el comunicado. "Athenea habló claro y se agradece. Respetamos su opinión", sentenció al respecto.

Putellas no se escondió ante las preguntas, tampoco ante aquellas en las que cuestionaban que el cese de Jorge Vilda había sido consecuencia directa de la petición de las jugadoras. "Yo no sé por qué echan a Jorge. Lo ha decidido la Federación. No puedo decir mucho más. En la calle y en los medios se dicen muchas cosas. Nosotras transmitimos el sentir de las jugadoras, a él lo primero. Todo se trasladó a la Federación con lo sucedido, a partir de ahí toman decisiones", explicó.

Nos daban las gracias por ayudar a ser una sociedad mejor

Por último, la líder de la selección culminó sus declaraciones con una tajante reflexión: "Creo que si no se entiende es porque ya no se quiere entender. La gente que se nos ha acercado lo entiende perfectamente. Nos daban las gracias por ayudar a ser una sociedad mejor".