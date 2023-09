El Manaslu, una cima de espíritus, leyendas y mucho engaño comercial a los clientes

Seven Summit Treks

Manaslu (8.163 m) es la octava montaña más alta del mundo y se encuentra en el Himalaya, en Nepal, concretamente dentro del macizo llamado Mansiri Himal. Manaslu significa 'Montaña de los Espíritus'.

En 1952, un grupo de alpinistas japoneses fue a explorar dos vertientes de la montaña. Un año más tarde volvieron y 15 de ellos más dos sherpas alcanzaron los 7.750 metros en el collado norte. En 1954, otros 14 alpinistas nipones tenían la intención de escalar Manaslu, pero los habitantes del pueblo cercano llamado Samagaon impidieron que los montañeros forasteros llevaran a cabo la expedición. Los habitantes de Samagaon estaban convencidos de que las expediciones de los años anteriores habían enfadado a los dioses y los espíritus que luego castigaron la zona con fuertes avalanchas. De hecho, una avalancha golpeó el propio pueblo destrozando el monasterio y matando a 18 habitantes locales.

Los japoneses volvieron en 1955 en son de paz y con una propuesta para negociar con los de Samagaon, donando dinero para reconstruir el monasterio. La diplomacia trajo su fruto y el 9 de mayo de 1956 dos escaladores del equipo, el japonés Toshio Imanishi y el indio Gyaltsen Norbu Sherpa hicieron cumbre por primera vez en el Manaslu tras ascender por la cara noreste, con el uso de oxígeno suplementario. Dos días más tarde otros dos alpinistas japoneses alcanzaron la cima.

La primera persona que la coronó sin botella de oxígeno fue Reinhold Messner, el 25 de abril de 1972. Messner tenía 27 años en aquella expedición.

Casi veinte años después de la primera ascensión, un equipo femenino, nuevamente de Japón, logró coronar el pico. Durante el ataque a la cima hubo una pequeña disputa entre las tres japonesas y el sherpa nepalí sobre cuál era la verdadera cima de la montaña. "Nosotras sabíamos perfectamente cuál era la cima real porque habíamos observado con detenimiento las fotos de cumbre de nuestros compatriotas que habían estado allí 18 años antes", comentó una de ellas en su informe posterior.

Hasta finales de 2022, 750 grupos fueron a Manaslu con la intención de ascenderla. La Base de Datos del Himalaya tiene registrados más de 2.840 ascensos hasta finales de 2022, 814 de ellos sin el uso de oxígeno suplementario. Sin embargo, hoy ya podemos afirmar que estos números son aproximados, porque en las últimas décadas, y más aún en los últimos años, los escaladores no subieron hasta la cumbre verdadera.

Hace dos años saltó la polémica porque los grupos comerciales llevaban a sus clientes hasta el pie de la segunda antecima, es decir, no a la cima real. Ya se había advertido de esta práctica en años anteriores, pero dicha anomalía siempre se pasó por lo alto. Mucha gente ni siquiera sabía que no estaba en la cumbre verdadera, pero otros muchos sí. Llegar hasta la cumbre real requería más tiempo, más peligro y las agencias no querían perjudicar el resultado del gran número de clientes. Por lo tanto dieron por válidas todas aquellas ascensiones sin que los escaladores y los sherpas hubieran pisado la cima real. En 2021 un cliente de una agencia hizo volar su dron y en el vídeo que mostró se pudo ver nítidamente como algunas personas justo estaban escalando en la parte final hasta la cumbre real, mientras que la gran mayoría se paraba al pie de la antecima donde terminaban las cuerdas fijas puestas por los sherpas.

En 2022 las autoridades nepalíes expidieron 394 permisos para extranjeros. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de estas personas fueron turistas de aventura de altura, podríamos sumar al número anterior a uno o dos sherpas por cliente. En total, más de 800 personas estuvieron en la montaña el otoño pasado.

En la temporada actual hay menos clientes, el número de permisos para los extranjeros se ha reducido a 301. Sumándole el personal, hay unas 700 personas en la montaña. La causa de esta reducción probablemente es porque ya no se aprueba la antecima sino solamente la cumbre. La reducción del número de permisos puede que tenga que ver también con los 17 muertos en el Everest en la pasada primavera, donde esos clientes agotados no llegaron a descender de la montaña, pereciendo en lo alto por agotamiento. El trágico caso del porteador paquistaní Hassan en el K2 hace un par de meses, que fue dejado a su suerte tras un resbalón hasta que murió por congelamiento mientras que los grupos comerciales pasaron por encima del hombre agonizante, es otra advertencia para que aquellos que van con poca o casi nula experiencia. Está claro que esto no es un paseo por la pradera.

Aun así, hay demasiada gente en la montaña y el impacto que dejan las multitudes – a pesar de que esto ingrese mucho dinero para Nepal- perjudica seriamente el medio ambiente por la basura que dejan atrás los grupos. Como hace unos días escribió el ex presidente del Alpine Club de Inglaterra, John Porter: "El turismo de montaña es sólo otro ejemplo más de cómo decimos una cosa sobre proteger el planeta, pero hacemos todo lo contrario. Es un terrible ejemplo para las generaciones venideras".