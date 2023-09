La polémica que rodea a varios streamers por sus reacciones a las jugadoras en el nuevo EA Sports FC 24: DjMariio, IShowSpeed...

Aunque a muchos se les haga extraño, este será el primer año de los últimos 25 en los que EA Sports no lance el mítico videojuego FIFA. El famoso simulador de fútbol ha roto relaciones con el estamento que rige el fútbol mundial, y en su lugar ha lanzado la que apunta a ser su próxima gran franquicia futbolera: EA Sports FC 24 (FC24 abreviado).

Un videojuego que este año apostará más que nunca, como venían haciendo sus predecesores, por la inclusión y visibilización del fútbol femenino. Habrá más equipos, más jugadores, e incluso jugadoras clásicas y leyendas como las que llevan años apareciendo entre los hombres, del estilo de Cruyff, Maradona y compañía.

Su modo de juego más popular, el Ultimate Team, también se ha visto beneficiado por esta iniciativa, y ahora los equipos podrán ser compuestos por hombres y mujeres indistintamente. Del mismo modo, los sobres de cartas que se pueden comprar incluirán sin discriminar de ninguna forma tanto jugadores como jugadoras para conformar equipos mixtos con los que enfrentarse online al resto de usuarios.

Como es lógico, la decisión de EA pretende apoyar al fútbol femenino, pero también inducir a más ventas en su plataforma para todos los jugadores, obligados a invertir más para completar su colección y formar el mejor equipo posible. Sin embargo, esta medida no parece haber sido del agrado de muchos usuarios fidelizados, casi todos hombres, que no comprenden por qué no existe un Ultimate Team femenino y otro masculino en el FC24. El juego no obliga, no obstante, a crear esos equipos mixtos, pero no permite poder comprar únicamente un tipo de carta en la tienda online.

El primer ejemplo, aunque no sea jugador habitual, es el del streamer Xokas, algo habitual dada su naturaleza polémica, disgustado con el juego y denunciando que EA lo hace únicamente por dinero, no por inclusión: "¿Por qué coño los mezclas? Quitas lo mágico del fútbol: competir de una manera realista. Cuando pones las estadísticas, se trata de hacerlo realista. No me obligues a jugar con los dos tipos de equipo. No es nada realista estar jugando con un equipo de siete tías y cuatro tíos"

Entre todos esos usuarios, han destacado las reacciones de streamers que viven de retransmitir en sus directos la compra de estas cartas y la posterior configuración de sus equipos. Todos ellos, a pesar de conocer cómo sería el juego de antemano, no han podido ocultar su decepción o incredulidad cuando el jugador que esperaban ha resultado ser jugadora, generando una polémica enorme en redes sociales.

A DjMaRiiO le ha salido Camavinga 🚨 pic.twitter.com/OfBgybUYIO — . (@gxlderodry) September 19, 2023

En clave nacional, no hay nombre más relevante en torno al FC23 que DjMariio. El youtuber, involucrado también en otros proyectos como la Kings League, lleva más de una década dedicado al simulador de fútbol y al Ultimate Team más concretamente, y ha protagonizado un par de clips cuanto menos cuestionables, aunque no ha sido el único.

Personalmente esto del FC me tiene a lágrimas @DjMaRiiO pic.twitter.com/pdrfGox8R2 — sugomeee_ 33❓🔜 (@gomeeeeez______) September 20, 2023

En ambos comienza a volverse loco cuando empieza a desvelarse al jugador estrella, y en ambos casos aparece el escudo del Real Madrid. Uno era un extremo zurdo francés que DjMariio confunde con Camavinga, y el otro un central brasileño que no podía ser otro que Militao. Sin embargo, en el primer caso la futbolista fue Naomie Feller, que provocó un silencio sepulcral después de los gritos y la excitación del streamer, y en el segundo Kathellen Sousa, que transformó su enfervorizada reacción en un 'bailecito' irónico.

Ahora a DjMariio le acaba de salir Militao y ha hecho una danza un poco rara 😯 pic.twitter.com/8otMmT17jN — 𝘊𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰 ⚽ (@Camavinismo) September 19, 2023

No ha sido aun así el único streamer español que ha suscitado con sus reacciones muchas críticas online. Máximo Cuevas también protagonizó un clip surrealista en el que primero recibió la carta de Alexandra Popp, jugadora del Wolfsburg, a la que ni siquiera reconoció, para pasar a celebrar por todo lo alto la aparición de la carta de leyenda de Marcel Desailly, aunque su alegría tuvo más que ver con el precio que puede llegar a alcanzar un icono en el mercado creado por EA en el juego.

En este caso, además, hay otro detalle que puede acarrearle serios problemas a EA Sports y a su juego. Esta animación debe ser común cuando una carta más valiosa aparece en un sobre por encima de la mejor del resto, pero cuando el que aparece es Desailly empujando y moviendo de su sitio en la pantalla con evidente desprecio a la jugadora, la polémica está servida.

MI PRIMER ICONO EN EA FC 24!!!!!!!!!! pic.twitter.com/s9M7x4Y5p8 — Máximo Cuevas (@MaximoCuevas) September 20, 2023

Las reacciones de los streames españoles fueron tan naturales como reveladoras, pero su gravedad no tiene comparación con las de IShowSpeed, el streamer de FC24 más importante del mundo. Primero se enfadó notablemente cuando obtuvo a una jugadora del Manchester United (Hannah Blundell), con expresiones malsonantes como "¿Qué coj...? ¿Eso es una chica?"... pero la cosa no quedó ahí.

Ya adaptado al nuevo modo de juego, el streamer acabó pidiendo el número de teléfono de alguna de las jugadoras a través de mensajes privados por Instagram, como en el caso de la madridista Sofie Svava o de Cinta Rodríguez, jugadora del Atlético de Madrid, desatando una oleada de críticas ante su evidente actitud machista, acompañada de comentarios valorando el físico de las futbolistas como "está muy buena".

🔴Críticas al youtuber IShowSpeed por su actitud abriendo sobres en el nuevo #EAFC24.



De enfadarse porque le aparezcan jugadoras a intentar conseguir sus teléfonos por Instagram: pic.twitter.com/IMeJYqbCkU — Movistar eSports (@MovistareSports) September 20, 2023

Al menos ha habido usuarias del juego que se han tomado las reacciones de sus homólogos con algo de humor, revirtiendo la situación y 'enfadándose' por conseguir un jugador en lugar de una futbolista. Sin embargo, parece que este asunto traerá cola, y podría pasarle factura a estos streamers con una base de seguidores tan grande a la que, además de entretener, deben dar ejemplo a los millones de niños y niñas que les siguen.