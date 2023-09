Joao Félix, sobre su paso por el Atleti: "No me adapté a las ideas del club y del entrenador"

La relación entre Joao Félix y el Atlético de Madrid está prácticamente rota. El portugués abandonó la disciplina del conjunto colchonero a última hora en el mercado de fichajes para recalar en el Barça en calidad de cedido. A pesar de que tiene comprado el billete de regreso a la capital en el verano de 2024, el delantero ha dejado claro que no desea volver a ser rojiblanco.

"El fútbol es así, quien está mal tiene que cambiar de sitio. Lo he hecho antes para el Chelsea y lo he hecho ahora para el Barcelona, porque no estaba bien allí, no me adapté a las ideas del club y del entrenador, pero siempre he intentado hacerlo lo mejor que podía y he pasado muy buenos momentos allí también", ha asegurado el atacante en una entrevista en Mundo Deportivo.

Pese a que renovó con el Atleti hasta 2029 antes de marcharse, su intención es continuar su andadura como culé el próximo verano. Y, para eso, es consciente de que tiene que convencer sobre el terreno de juego. De momento, sus números le acercan a su sueño: ha sido titular en los dos últimos partidos, ha marcado tres goles y ha hecho una asistencia.

"Por mí depende de cómo termine la temporada. El Barcelona es el que tiene que negociar con el Atleti y eso depende después del Atleti, si quiere facilitar las cosas o no. Pero eso ya son cosas de negocios, de valores, en lo que yo no me meto. Yo hago mi trabajo en el campo, intento hacer lo mejor para que me quieran fichar al final y eso depende de los valores, de si voy o no voy o por cuánto, no va conmigo", subrayó.

Joao Félix también reconoció que ha renunciado "a una cantidad significativa de dinero" de su sueldo para jugar en el conjunto blaugrana, aunque ha insistido en su necesidad de "ir a un sitio en el que pudiese practicar mi fútbol".

"Como he dicho siempre, creí que éste sería el sitio ideal. Las cosas están saliendo bien y tenía que hacer ese esfuerzo para volver a tener alegría jugando", ha concluido.