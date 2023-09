Malas noticias para el Inter de Miami: Messi y Jordi Alba, lesionados a una semana de la final de la Copa US Open

Máxima preocupación en Miami. Leo Messi y Jordi Alba tuvieron que ser sustituidos en el encuentro de la Major League Soccer (MLS) ante Toronto por problemas físicos, lo que complica su presencia en la final de la Copa US Open de la próxima semana.

El lateral izquierdo español fue el primero en caer tras resentirse del muslo derecho. Era el minuto 33 de partido y el encuentro DRV PNK, feudo del conjunto floridano, empezaba a ponerse cuesta arriba para los futbolistas del Tata Martino.

No esperaba nadie que lo peor llegaría apenas 33 minutos después, cuando el propio Messi miró hacia el banquillo para pedir el cambio después de sentir unas molestias musculares.

El argentino, de 36 años, se quitó las espinilleras con calma y dejó el terreno de juego caminando, aplaudido por su público, antes de dejar su lugar en el verde el finlandés Robert Taylor.

Con aún el 0-0 en el marcador y sin la dupla Messi-Alba, se metió lo peor, pero nada más lejos de la realidad, porque el Inter de Miami no echó de menos a sus estrellas y venció por goleada a Toronto (4-0).

El Tata Martino tranquiliza

"No estaban todavía listos para el partido con Atlanta, hicimos entrenamientos donde se manifestaron bien, ellos entendían que estaban actos para jugar. Por lo que hablé de las molestias, no se me antoja nada nuevo, nada más grande de lo que venían teniendo", tranquilizó el 'Tata' después del partido. "Son fatigas, no creo que haya lesion muscular y vamos día a día", añadió.

Aún así, se mostró prudente sobre su presencia el próximo encuentro, este lunes ante Orlando City, y algo más confiado respecto a la final de la Copa US Open de este jueves ante Houston Dynamo. "Obviamente no hay ninguna instancia que el domingo [lunes, de madrugada, en España] vayan a estar y lo que estoy hablando es en función de la semana que viene", matizó.

"Soy cauto con lo que pueda pasar, después de hablar con ellos no tengo el mismo pesimismo que tuve cuando lo tuve que sacar", aseguró. "Creo que paró a tiempo, porque justo antes [de la lesión] me había hecho una seña [Messi] que yo creía que era por él y era por Jordi. Vamos a ir día a día. Sé que tenemos una final pero de ninguna manera entrarán a la cancha si no están en condiciones de hacerlo", concluyó.