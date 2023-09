Ancelotti se ríe de la ausencia de Vinícius entre los candidatos al 'The Best': "Estaba muy triste, ha llorado en el vestuario"

Carlo Ancelotti, además de un magnífico entrenador, siempre ha sido un hombre elegante, en la victoria, en la derrota, y fundamentalmente en la polémica. Siempre sabe dar la respuesta adecuada, aunque a veces también sea humano, y darle a cada asunto la importancia que se merece, escogiendo entre la seriedad y el humor cuando lo considera oportuno.

Por eso este sábado, en la rueda de prensa previa a la visita liguera de la Real Sociedad al Santiago Bernabéu, quiso restar importancia a la ausencia de Vinícius Jr. de la lista preliminar de candidatos al premio The Best de la FIFA y tiró de ironía para desvelar cómo se encontraba anímicamente el extremo brasileño, lesionado desde hace medio mes.

"El otro día lo vi llorando en el vestuario y le dije '¿qué te ha pasado?'. 'No me pusieron en la lista', y le dije 'lo entiendo perfectamente'... Estaba muy triste, ha llorado tres o cuatro horas, no hemos sido capaces de pararle", bromeó el técnico italiano del Real Madrid, que tampoco forma parte de la terna de entrenadores elegidos para su premio particular a pesar de haber ganado tres títulos la pasada campaña.

Y no era para menos que estuviese de buen humor el preparador merengue, porque también anticipó que podría contar antes de lo previsto con una de sus principales estrellas. Como es lógico, Vini todavía no está disponible, aunque ha acelerado los plazos de recuperación de su lesión aprovechando el parón internacional de selecciones.

No quiso o no pudo Ancelotti, eso sí, adelantar cuándo va a regresar el astro brasileño, aunque sí confirmó las buenas noticias: "El día concreto no sé, pero se está recuperando muy bien. No queremos forzar su recuperación, pero la cicatriz está casi recuperada. Está aumentando la carga de trabajo y creo que la próxima semana empezará a hacer una parte del trabajo con el equipo. Creo que se va a recuperar antes de las seis semanas que han dicho".

"Bellingham lo está haciendo muy bien"

Del mismo modo, 'Carletto' también tuvo buenas palabras para la sensación madridista del arranque de campaña, Jude Bellingham: "Debe ser evaluado en este momento por lo que hace en el campo. Lo está haciendo bien. Puede ser que no fuera muy conocido porque jugaba en la liga alemana y no tenía el papel que tiene ahora; ahora juega en una liga importante, en un club importante, y lo está haciendo muy bien. No me sorprende, es un jugador que está muy concentrado, es muy serio y muy profesional, no es un jugador que pueda perder la cabeza si alguien habla bien de él".

Además, del internacional inglés destacó su potencial ofensivo demostrado con cinco goles para los blancos hasta el momento hasta el momento: "Hemos notado que en los partidos que jugaba con el Dortmund tenía la habilidad de llegar a tiempo al área rival y ser peligroso. Lo hablamos en la pretemporada, se encuentra bien ahí y es un jugador que tiene mucha continuidad y un físico importante. ¿A cuántos goles puede llegar? No lo sé. Tiene que seguir con esta continuidad porque nos ayuda mucho en el juego de ataque".

"Habitualmente, el jugador bueno, importante y con personalidad, sufre menos que los otros. El jugador que tiene personalidad, más que calidad, te permite que una camiseta tan importante como la del Real Madrid no te pese", finalizó, lanzando un guiño tanto al propio Bellingham, recién llegado a la 'casa blanca', como a Vinícius, que atravesó un duro proceso de adaptación hasta explotar como el mejor extremo del mundo.