Coral Bistuer: "Un orangután no puede presidir una federación ni una comunidad de vecinos"

Coral Bistuer, 16 de noviembre de 1964, Madrid.

Si hay algo que Coral Bistuer adora por encima de todas las cosas, es el riesgo y la aventura, quizá por eso me cita en Urban Safari, un lugar de lanzamiento de hachas, y quizá por eso mismo empezó en el mundo del taekwondo hace ya más de 40 años.

"Empecé por casualidad, pero luego, como pasa con estas cosas, de repente valía para esto, por mi forma de ser, porque me había criado entre chicos, porque no me daba miedo el dolor…", asegura mientras lanza un hacha a la diana, firme, y sin temblarle el pulso.

Y con esta firmeza consiguió ser campeona de España, de Europa e incluso medallista olímpica. "Me gustaban más las cosas de niños, mi primera Barbie, que ahora está tan de moda, yo la utilicé para matar al Geyperman de mi hermano, a golpes, claro", me dice entre risas.

Comenzó en los años 80 en un deporte calificado "de hombres", un tiempo donde apenas había mujeres practicando deporte a nivel profesional: "Era tan complicado que las vecinas a mi madre la paraban por la calle y le decían que estaba loca por dejarme hacer un deporte rodeada de hombres y que lo más normal es que apareciera con una barriga en casa".

Una época en la que las reivindicaciones iban más allá de la brecha salarial o el techo de cristal, había que luchar simplemente por formar parte, por existir: "Era complicado mentalizar a la gente de que el deporte no tenía sexo, los que tenían sexo eran aquellos que lo practicaban, no había deporte para hombres y para mujeres, sino hombres y mujeres que practicaban deporte".

Y todo esto en una disciplina que ni gozaba ni goza de la popularidad y los presupuestos del fútbol. "El futbol, al final, aunque sea el femenino, es el deporte rey y todos los demás vamos de ahí para abajo, y aunque hemos avanzado mucho y las mujeres en el deporte estamos dando pasos muy firmes, no debemos ni pararnos ni de acomodarnos, pero tampoco dar saltos mortales", me dice y añade: "Las chicas lo estamos haciendo muy bien, abriendo un camino tremendo, pero no nos volvamos locas, hace 50 años no existía el deporte femenino".

Mi primera Barbie, que ahora está tan de moda, yo la utilicé para matar al Geyperman de mi hermano, a golpes, claro

Coral se refiere a las reivindicaciones de las campeonas femeninas de fútbol y, por supuesto, al tema estrella, Rubiales: "Un orangután no puede representar a ninguna Federación Española ni a ninguna comunidad de vecinos. El gesto del palco, el gesto del beso, eso no se puede permitir, eso sí, ahora está judicializado, nosotros no somos jueces, ahora un juez tendrá que decir qué pena tiene eso".

Hoy, precisamente, el ex presidente de la Federación Española de Fútbol declara en la Audiencia Nacional, una federación que conoce en profundidad: "Hay presidentes de federaciones muy buenas, lo que creo que tenemos que cortar de raíz son las antiguas usanzas, la mentalidad anticuada que rige en estos deportes, y en esas territoriales, dar mucha más cabida a las mujeres, no puede ser que en la asamblea de fútbol que vimos, no haya ni una sola mujer".

El deporte no es el único mundo que conoce, hoy es docente, árbitra y llegó a probar los focos de la televisión y la política: "Estuve de directora de deportes de la Comunidad de Madrid y fue el trabajo de mi vida, donde se cambian las cosas es desde dentro, ni los deportistas con sus medallas, ni los entrenadores con los triunfos ni la prensa con sus críticas…, se cambia desde dentro, desde la política". Porque ella es de cambiar las cosas, una mujer de acción, que con casi 60 años sigue sin tener miedo, porque los miedos los corta de raíz, con hacha o sin ella.