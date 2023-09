Jordi Wild habla de la polémica de Rubiales a su vuelta de las vacaciones: "Ha habido mucha histeria"

The Wild Project, el pódcast presentado por el youtuber Jordi Wild, ha vuelto tras unos meses de descanso por las vacaciones de verano. En el estreno de este pasado miércoles, el catalán ha hecho una gran tertulia en la que no ha podido hablar sobre Luis Rubiales.

Ha comentado que todo lo que se vio el día de la celebración fue "vergonzoso": "Las actitudes en el palco fueron un espectáculo y el beso no entra en mi cabeza que haya pasado. No me podía creer que en medio de miles de cámaras, en medio de una celebración, un presidente le dé a una jugadora un beso".

Él y su colaborador Albert Myers han criticado el abuso de poder y han denunciado que nadie que esté en esa alta posición debe tener este tipo de actitudes.

No obstante, Wild también ha criticado la gran magnitud de las críticas. "Me parece que ha sido demasiado, ha habido una histeria y una serie de comentarios que, aun habiéndolo hecho fatal, no estoy de acuerdo", ha explicado.

Se ha mostrado en contra de quiénes han equiparado su beso con una "violación": "Es un nivel de ataque que es muy peligroso. Es una falta de respeto para las personas que han sufrido una agresión".

"Tendría que haber sido expulsado desde el primer día, pero se ha dimensionado y se ha exagerado demasiado", se ha quejado. Además de Jenni Hermoso, han asegurado que se han aprovechado de ella para generar un "circo sin sentido".

Wild, que ha repasado toda la actualidad de los últimos meses en un programa de cuatro horas, volverá con su siguiente programa este mismo jueves. En él entrevistará a Gerard Romero, con quien quizás ahonda más en el tema.