El precedente de los canteranos del Real Madrid: Enrich y Luna fueron condenados a 2 años de cárcel por difundir un vídeo sexual

La cantera del Real Madrid se ha visto sacudida esta semana por un escándalo que involucra a cuatro de sus jugadores, uno del Castilla y tres del filial 'C', detenidos por haber grabado y difundido presuntamente un vídeo sexual con una menor de edad de 16 años. Un comportamiento condenado con firmeza por el propio club blanco a la espera de que se complete la investigación, y que por desgracia cuenta con un precedente muy claro en España.

Nos remontamos a la temporada 16/17, cuando se filtró el vídeo sexual de los jugadores del Eibar Antonio Luna y Sergi Enrich que previamente ellos mismos habían compartido. En el vídeo, ambos aparecían manteniendo relaciones sexuales con otra mujer, mayor de edad, que les pedía repetidamente que terminasen con una grabación que acabó haciéndose viral: "Para, para, eso no".

Así lo recogió, además, la posterior sentencia judicial sobre los dos futbolistas: "Durante el encuentro sexual, Antonio Luna cogió el teléfono móvil de Sergi Enrich de común acuerdo con él y comenzó a filmar mientras mantenían las relaciones sexuales, captando imágenes de contenido sexual en las que se identifica nítidamente a los tres. Al ver el teléfono en manos de Antonio Luna, y percatándose de que estaba grabando, [la víctima] le dijo 'no, eso no, para', indicándole claramente que no deseaba ser grabada practicando tales actos, ante lo cual, Antonio Luna paró la grabación".

Tras lo sucedido, y una vez finalizado el proceso judicial, Luna y Enrich fueron condenados en enero de 2021 a dos años de cárcel por el Juzgado de lo Penal número 3 de San Sebastián por la grabación y difusión de un vídeo sin el consentimiento de la mujer, incurriendo en un delito de revelación de secretos que ahora también se le imputa a los canteranos madridistas.

En el caso de Luna y Enrich, como la pena fue inferior a los dos años, ninguno acabó en prisión, pero sí que comprometió el resto de su carrera profesional. Entre ambos, indemnizaron con 110.000 euros a la víctima (más de lo que solicitaba la acusación), reconocieron expresamente los hechos, sin ningún pero; y mostraron su total arrepentimiento para atenuar la pena.

Tras lo sucedido, ambos futbolistas quedaron marcados y se vieron superados. El Eibar jugó un amistoso apenas dos días después de que se filtrara el vídeo y José Luis Mendilibar, su entrenador entonces, optó por dejar fuera de la convocatoria a ambos.

Aun así, Sergi Enrich permaneció hasta 2021 en Ipurúa, y pudo continuar su carrera en clubes de Segunda División como Ponferradina, Oviedo, y ahora el Real Zaragoza. Antonio Luna, por su parte, se marchó ese mismo verano y ha jugado desde entonces para Levante, Rayo, Girona, Cartagena, y ahora el Volos griego.