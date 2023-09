El desgarrador testimonio de Angélique Cauchy contra su antiguo entrenador: "Me violaba tres veces al día"

La extenista francesa Angélique Cauchy, de 36 años, ha comenzado esta semana a testificar ante la Justicia de su país contra Andrew Gueddes, su antiguo entrenador condenado en 2021 a 18 años de prisión por múltiples violaciones y agresiones sexuales a cuatro niñas menores de entre 12 y 17 años, incluida la propia Cauchy.

En su caso, Andrew Gueddes comenzó a encargarse de entrenarla en 1999, cuando la joven promesa del tenis francés apenas tenía 12 años y formaba parte del club Sarcelles (Val-d'Oise). Una etapa que se prolongó durante años, en la que la tenista relata un auténtico infierno, como ya explicó a 'France Info' el pasado mayo: "Fui violada casi 400 veces por mi entrenador de tenis durante dos años".

En su comparecencia actual, Cauchy ha profundizado en los terribles sucesos de los que fue víctima frente a una comisión de investigación de la Asamblea Nacional, orientada a lidiar con las supuestas deficiencias operativas de federaciones y órganos de gobierno deportivo en Francia, y ha recordado con dolor y pesar "los 13 pasos" que la separaban de la habitación de su agresor cuando iba a violarla durante una concentración de 15 días en La Baule.

"Pensé muchas veces en suicidarme. Me violó hasta tres veces al día, y cada día iba a peor. La primera noche me pidió que fuera a su habitación y no lo hice, y así entró en la mía. Fue peor. Estaba presa, no podía salir cuando quería", ha rememorado Cauchy sobre el horror que tuvo que experimentar a manos de su entrenador y agresor en su declaración en el Palacio de Borbón de París, que reproduce el diario 'Le Parisien'.

La extenista gala ha ahondado en su sobrecogedora experiencia, recordando con pavor cómo Gueddes la atemorizaba llegando a decirle que tenía sida y se lo iba a transmitir: "Recuerdo los 13 pasos que me separaban de su habitación para ir a que me violaran. Viví entre los 13 y los 18 años pensando que tenía sida".

Angélique Cauchy, ancienne joueuse de tennis, témoigne devant une commission d'enquête à l'Assemblée nationale des viols dont elle a été victime pic.twitter.com/WbWvIHvVtd — RMC Sport (@RMCsport) September 5, 2023

"En el mundo del tenis se sabía que su comportamiento con las chicas jóvenes no era el correcto", ha denunciado también Angélique Cauchy, que ha desvelado de igual manera cómo el presidente de su club encubría dichos comportamientos a pesar de las quejas recibidas contra Gueddes: "Él nos trae títulos".

"No hablo de mí porque no lo sabía. Pero para los demás, siempre había quien decía: "sí, está con..., sale con...". Pero a los 38, no sales con una chica de 15, y mucho menos cuando la entrenas", amplió su escalofriante declaración una de las niñas, ahora adulta, que sufrió los abusos y la violencia sexual de su entrenador y ahora intenta contribuir a erradicar estos comportamientos del deporte francés.