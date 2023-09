La promesa de Aston Martin a Fernando Alonso para 2024: "Mejoraremos la eficiencia aerodinámica"

El caso de Aston Martin en la temporada 2023 de Fórmula 1 cuenta con muy pocos precedentes en la historia de la categoría. Ignorando aquel año 2009 de Brawn GP, que aprovechó un cambio de normativa para pasar de la nada a ser la escudería dominante, el milagro de la marca británica no tiene parangón en el 'Gran Circo'. Nadie había logrado nunca una mejoría así en su rendimiento en tan poco tiempo.

Sin duda, la llegada de grandes nombres como Dan Fallows o Eric Blandin al equipo contribuyó a construir, en apenas unos meses, el que está siendo el segundo coche en muchos circuitos esta temporada. El AMR22 comenzó como noveno coche el pasado campeonato, acabó como séptimo en cuanto a prestaciones, y re-debutó como AMR23 en el actual Mundial para pelear podios y acariciar victorias. Contar con Fernando Alonso al volante, además, siempre aporta ese extra de competitividad.

Sin embargo, conforme la temporada ha ido avanzando las carencias del AMR23 han ido quedando al descubierto. No se le puede exigir mucho más, eso sí, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo residente en Silverstone sigue sin ser motorista ni fabricante de su propio chasis. Por el momento, al menos, porque su nueva fábrica y su nuevo túnel de viento estarán listos y funcionando a plena potencia para 2024.

Carga aerodinámica vs Eficiencia aerodinámica

Aston Martin ha intentado mejorar a lo largo del año y lo ha conseguido hasta cierto punto. Perdieron fuelle antes del parón veraniego, pero recuperaron el terreno perdido trabajando a destajo en las vacaciones estivales. No obstante, hay carencias de base que este año no podrán corregir, y por eso todos los focos están ya puestos en ese Mundial 2024, aunque no descuiden las carreras que faltan en el actual campeonato.

Desde que comenzó este Mundial, el punto fuerte de Aston Martin ha sido generar carga aerodinámica. Así consiguen que el AMR23 posea una envidiable velocidad en su paso por curva, especialmente las de baja y media velocidad, con un agarre y una tracción muy poderosos que benefician y reducen al mínimo la degradación de los neumáticos. Unas características sublimadas en el actual monoplaza verde, que ha hecho de ellas sus principales virtudes. Por eso pudieron ser tan competitivos, por ejemplo, en el Gran Premio de Mónaco.

Sin embargo, su principal fortaleza está siendo también su condena y fundamental punto débil. El talón de Aquiles del AMR23 está siendo la eficiencia aerodinámica, justo la contraparte a la carga aerodinámica o drag que generan y que tan bien les ha venido en muchos circuitos. En otros trazados como Monza, como se pudo apreciar, es más un lastre que una ventaja y les ha forzado a vivir fines de semana más complicados.

Por eso, el compromiso de Aston Martin para 2024 es encontrar el equilibrio perfecto que les permita ser competitivos también en términos de velocidad punta, la misma que les faltó en el Gran Premio de Italia, sin sacrificar su velocidad en las curvas y su agarre. Su prioridad para el año próximo será conseguir la mayor cantidad de carga aerodinámica con el menor drag posible, aunque no será tarea fácil.

La promesa a Fernando Alonso: mejorar sin retroceder

El propio Fernando Alonso ha inquirido al equipo que intervengan y mejoren ese apartado con urgencia, consciente de que es el paso adelante que les falta por dar para pelear seriamente y con garantías alguna victoria, en su caso la '33'. Un apartado absolutamente prioritario para Aston Martin, como ya ha reconocido su director de rendimiento, Tom McCullough: "Fernando ya nos ha hablado del tema de la eficiencia aerodinámica del coche".

"Es un área en la que, a comienzos de temporada, éramos claramente uno de los coches más lentos, fundamentalmente en las rectas", ha admitido McCullough, poniendo palabras a una realidad más que palpable en circuitos como el Red Bull Ring, Spa o el mencionado Monza, donde incluso introdujeron un nuevo ala trasera: "Trabajamos en ello con el coche base e introdujimos nuevos niveles para el alerón trasero en Italia".

"Es un aspecto en el que debemos mejorar indudablemente de cara al año que viene, eso está claro" ha añadido el jefe de rendimiento de Aston Martin, que lamentó no poder hacer nada al respecto en lo que resta de temporada para beneficiar este aspecto. No habrá más cambios en este área en 2023, y probablemente veamos al AMR23 sufrir en Las Vegas como ya lo ha hecho en otros trazados de alta velocidad donde la eficiencia aerodinámica es la gran protagonista.

"Hay muchos elementos que contribuyen a generar eficiencia en el coche, como su propia estructura y arquitectura, mucho más allá de los alerones, incluyendo áreas en las que ya hemos trabajo. Por suerte, de aquí al final de la temporada muchas de las pistas no son las que más eficiencia aerodinámica exigen", ha celebrado el ingeniero británico, que espera un final de campeonato más que decente para Aston Martin.

Una escudería que ya ha prometido trabajar a fondo en esas mejoras, en dar ese paso adelante, a Fernando Alonso: "Nuestro foco está ya realmente en el AMR24, para asegurarnos mientras desarrollamos ese coche de que lo estamos haciendo de la forma más eficiente que seamos capaces, y por supuesto, mucho más eficiente aerodinámicamente que este año".

Para McCullough, Monza fue la prueba definitiva de lo importante y complicado que es encontrar el compromiso idóneo entre velocidad punta y carga aerodinámica en los monoplazas actuales. Un arte que solo parece haber dominado Adrian Newey para Red Bull, pese al trabajo de Aston Martin y del resto de la competencia. Sin embargo, con mucho trabajo podrían lograr dar con la clave y combinar su extraordinaria carga aerodinámica con una eficiencia mucho más decente. ¿Lo lograrán?