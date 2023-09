Sabalenka pide la igualdad salarial en el tenis: "Estamos trabajando mucho y nos merecemos que nos paguen lo mismo"

Coco Gauff logró derrotar este sábado a Sabalenka en la gran final del US Open. Sin embargo, ese varapalo no afectará al ranking de la bielorrusa, que se estrena como número 1 del mundo, por lo que no se mostró tan preocupada en la rueda de prensa, donde también lanzó un mensaje reivindicativo.

Sabalenka aprovechó el término de la final del Grand Slam para pedir una igualdad salarial en el mundo del tenis. "Lo único que puedo decir es que creo que las mujeres merecen que les paguen lo mismo, porque sacrificamos mucho y estamos trabajando, trabajando de verdad muy duro", comenzó diciendo la deportista.

Además, la bielorrusa, ante las opiniones de muchos que creen que no debe ser así, insistió: "No es como si no estuviéramos haciendo nada y nos paguen lo mismo. Creo que sí, nos lo merecemos que nos paguen lo mismo".

Aun así, ella reconoció que "probablemente el nivel sea diferente. Los hombres son más fuertes. Ellos de todos modos, van a ser más fuertes y mejor que nosotras", pero volvió a recalcar que "estamos trabajando mucho y creo que nos merecemos que nos paguen lo mismo".