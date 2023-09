Djokovic imita la celebración de Shelton y se justifica ante las críticas: "Me encanta, la he copiado, se la robé"

Novak Djokovic ha pasado a la gran final del US Open tras ganar a Ben Shelton en tres sets (6-3, 6-2 y 7-6). El partido no ha estado exento de polémica, sobre todo porque nada más concluir el serbio decidió imitar la típica celebración del estadounidense, como si estuviera haciendo una llamada telefónica.

Tras ello, Shelton afirmó en rueda de prensa: "No lo vi hasta después del partido. No me gusta ver en las redes sociales a gente diciéndome cómo debo o no celebrar. Si tú ganas un partido, mereces hacer lo que quieras".

Sin embargo, después le tiró con estilo y una sonrisa en la cara un dardo al serbio. Cuando era niño me enseñaron que la imitación es la mayor forma de adulación. Es todo lo que voy a decir", afirmó el estadounidense, número 47 del ranking ATP.

Nole, sabiendo el revuelo que iba a provocar, echó balones fuera. "Me encanta la celebración de Ben. Me pareció muy original. La copié. Me robé su celebración", sentenció justificándose el serbio, que es finalista del US Open por décima vez.

Y es que ese polémico gesto, como era de esperar, ha levantado las críticas hacia Djokovic en las redes sociales, que han cuestionado su forma de celebrarlo en la propia cara del rival.