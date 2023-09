Medvedev, tras ganar a Alcaraz en el US Open: "Había 1.000 españoles gritando entre mis saques, se pueden ir a dormir"

Corbis via Getty Images

No pudo ser. Carlos Alcaraz quería revalidar título de US Open pero Daniil Medvedev le ha privado de ello. El ruso, en un partido acertadísimo por su parte, se impuso 7-6(3), 6-1, 3-6 y 6-3 al murciano en las semifinales del Grand Slam. Y lo celebró por todo lo alto.

Al concluir el encuentro, Medvedev reprochó a una parte de la grada, que según él eran fans de Carlos Alcaraz, su comportamiento durante un momento clave de la semifinal.

"Había 1.000 españoles y con 5-3 (en el cuarto set) empezaron a gritar entre el primer y el segundo servicio, eso no fue agradable, pero supongo que estaban desesperados, así que me alegro de que eso no les ayudara. Ahora se pueden ir a dormir", afirmó el ruso en la entrevista en la pista.

Sin embargo, el finalista del US Open sí tuvo unas bonitas palabras hacia el español y su juego en la pista: "No sé si tiene 20 o 21 años, pero es muy joven y ya tiene dos Grand Slams, y ha sido muchas semanas número uno. Es increíble y creo que nadie lo ha hecho antes que él. Así que para poder con él necesitas ser mejor que ti mismo".

Asimismo, se mostró ilusionado de cara a la gran final ante Djokovic. "El reto es jugar contra un tipo que ha ganado 23 majors y yo solo tengo uno. Cuando le gané aquí, me las arreglé para competir mejor que mi mismo. Tengo que volver a hacerlo, no me queda otra", aseguró.