Locura en Sevilla en la presentación de Sergio Ramos, el hijo pródigo: "Me gustaría ganar un título con mi equipo del alma"

El Ramón Sánchez-Pizjuán se rindió este miércoles por la noche a Sergio Ramos en un acto que concentró a algo más de 22.000 aficionados, que disfrutaron con el regreso del hijo pródigo 18 años después en una presentación majestuosa y a su vez emotiva.

El camero fue presentado en la sala de prensa del estadio sevillista en presencia del presidente del Sevilla, José Castro, y el director deportivo de la entidad, Víctor Orta, para después, ya vestido de futbolista y con el número 4 como dorsal, saltar al césped, donde fue ovacionado miles de seguidores hispalenses.

Sergio Ramos, que firmó por el Sevilla por una temporada el pasado lunes y que lleva dos entrenamientos ya a las órdenes de José Luis Mendilibar, estuvo siempre muy emocionado al recordar su pasado en el club hispalense y en todo momento acompañado de su mujer, Pilar Rubio, y sus cuatro hijos.

El central recibió palabras de elogio sobre el terreno de juego de Pablo Blanco, exjugador sevillista y desde hace muchos años coordinador de la cantera del club; de Joaquín Caparrós, quien fue el entrenador que le dio la oportunidad de debutar en Primera División; o de Jesús Navas, actual capitán de la plantilla y compañero de cantera además de también campeón junto a Sergio Ramos con la selección española en el Mundial de Sudáfrica en 2010.

Por los vídeomarcadores participaron otros como los también centrales que dejaron huella en el Sevilla, caso de Javi Navarro o Pablo Alfaro, y todo ello ante los vítores y aplausos de los asistentes a un acto que acabó con el lanzamiento de balones a las gradas y la vuelta de honor de homenajeado para repartir autógrafos y posar en fotografías.

La vuelta de Sergio Ramos al Sevilla ha estado también rodeada de polémica a tener en contra a un sector de la afición por diversas polémicas que se suscitaron durante su etapa como futbolista del Real Madrid, por lo que, antes de la presencia de jugador sobre el césped, se escucharon algunos gritos de desaprobación contra los dirigentes del club, aunque estos ya no se escucharon cuando el central saltó al terreno de juego.

"Siempre he dicho que antes de morirme me gustaría ganar un título con mi equipo del alma. Ojalá podamos lograr los objetivos del equipo, que seguro que sería algo inolvidable", indicó el de Camas.

También tuvo palabras de cariño hacia su esposa y sus hijos. "Me fui siendo un niño, soltero, y hoy vuelvo con mi mujer y con mis cuatro estrellas. Le agradezco a mi compañera de viaje poder compartir con ella y disfrutar este momento, que era un tema muy cercano y emocional, pues no tenía sentido tomar otra decisión que no fuera volver aquí", resaltó Ramos, que también recordó a su amigo y excompañero Antonio Puerta –fallecido en 2007– y a Pablo Blanco y Joaquín Caparrós, los técnicos que apostaron por él.