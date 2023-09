Jorge Vilda podría ser destituido en las próximas horas

NurPhoto via Getty Images

Las horas de Jorge Vilda como seleccionador nacional de fútbol femenino están más que contadas. Este martes a las 17:30 hora, Pedro Rocha, presidente en funciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) se reúnen para conocer "los cambios estructurales que anunciaron que iban a hacer" desde el ente federativo.

Se espera que en ese encuentro Rocha comunique a Francos la destitución de Jorge Vilda, un cambio prometido. Aunque después deberá ser ratificada esa decisión por la directiva, esta supondrá el primer paso para crear un nuevo organigrama que afronte desde el principio la Nations League, trascendental para la presencia de la selección femenina en los Juegos Olímpicos de París 2024.

España comienza la competición el próximo 22 de septiembre y, por el momento, no hay ni cuerpo técnico, que, excepto Jorge Vilda, dimitió en bloque tras la polémica, ni jugadoras, que a través de su comunicado renunciaron a la selección hasta que se diese un cambio de dirigentes.

Esa decisión llegará a pesar de que la RFEF ha intentado negociar con Jorge Vilda su desvinculación de la selección femenina, aunque no con mucho éxito, ya que el técnico no está dispuesto a renunciar al año de contrato que le queda y la federación no lo quiere ahí.

La situación es completamente distinta con Luis de la Fuente. Pedro Rocha ha mostrado su total apoyo al seleccionador masculino en varias ocasiones, la última en el inicio de la concentración del combinado nacional de cara a los partidos de clasificación para la Eurocopa.