El polémico penalti pitado a Lewandowski ante Osasuna y la valoración de Xavi: "El árbitro ha estado de diez"

La victoria del FC Barcelona sobre Osasuna no ha estado exenta de polémica. Robert Lewandowski anotó el gol de la victoria en el 85 desde el punto de penalti tras caer el polaco al suelo cuando Catena, defensa rojillo, le tocó levemente el brazo.

Ortiz Arias, árbitro del partido, lo pitó sin dudar y, además, revisó la jugada en el VAR. En lugar de anular el penalti, lo que hizo tras acercarse al televisor fue mostrar la tarjeta roja a Catena, dejando con un jugador menos a Osasuna.

Y sobre la jugada de la polémica opinó Xavi Hernández al término del encuentro, mostrándose muy satisfecho con la actuación del colegiado que, según él, "ha estado de diez".

"Sobre todo, el cuarto. Dialogaba, no se ha puesto nervioso en ningún momento. Ha comunicado qué pasaba, nos ha calmado. Si el árbitro te viene nervioso y con tensión no ayuda, no genera nada", añadió el técnico catalán.

Quien no estaba nada de acuerdo con lo acontecido era Jagoba Arrasate. "Con el cuarto árbitro he estado encantado y me ha explicado todo bien. Lo difícil es el grado de las cosas. ¿Le agarra Catena o se deja caer Lewandowski? Es difícil medir la intensidades de los agarrones, es un acto instintivo", afirmó el entrenador de Osasuna.