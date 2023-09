Lista de Luis de la Fuente, en pleno huracán por el caso Rubiales: llama a Lamine Yamal para los partidos ante Georgia y Chipre

El seleccionador nacional Luis de la Fuente ha dado la lista de convocados para los próximos dos partidos en los que España se medirá a Georgia en Tiflis el 8 de septiembre, correspondiente a la ronda de clasificación para la Eurocopa de 2024, y ante Chipre, el martes 12 de septiembre, en el Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada.

Para los encuentros clasificatorios, la novedad más sonada es la entrada de Lamine Yamal, el joven jugador del Barcelona, que está cuajando un gran arranque de temporada con los de Xavi Hernández. Además de la llamada a Abel Ruiz, el delantero de 23 del Sporting de Braga que está demostrando un gran nivel y la vuelta de David García, Balde, Azpilicuenta y Pau Torres.

Los 24 elegidos por Luis de la Fuente

Porteros: Unai Simón, Kepa Arrizabalaga y David Raya.

Defensas: Dani Carvajal, César Azpilicueta, Le Normand, David García, Pau Torres, Aymeric Laporte, Alejandro Balde, José Luis Gayá,

Centrocampistas: Rodrigo Hernández, Gavi, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Álex Baena, Fabián Ruiz,

Delenteros: Álvaro Morta, Joselu, Marco Asensio, Dani Olmo, Nico Williams, Abel Ruiz y Lamine Yamal.

Esta lista ha llegado momento después de una primera ruda de prensa del seleccionador, donde se ha justificado por sus aplausos al discurso de Luis Rubiales, diciendo que se vio "superado por la situación", pues ha reiterado que llegó "pensando que iba a ser una dimisión" y entró en "shock" cuando no fue así. Durante la comparecencia, también ha asegurado que las críticas hacia él son "totalmente merecidas", las "lamenta y comprende" y pide "perdón" por ellas.

Lamine Yamal: "Tocado por esa varita de Dios"

En relación con los seleccionados, el foco ha estado sobre Lamine Yamal, la perla de 16 años de Barcelona que ha sido llamado por primera vez con la Selección Española y que, según ha comentado de la Fuente, "claramente quería venir con nosotros, como ha demostrado en todas las categorías inferiores". Para el seleccionador es un futbolista con un "potencial excepcional" al que se le ha viso que "está tocado por esa varita de Dios" y considera que tiene nivel "para competir al máximo nivel".

Abel Ruiz es la otra gran novedad en la lista para los partidos ante Georgia y Chipre, aunque ya era un fijo para de la Fuente en la sub-21. El gran nivel con el que terminó la pasada temporada el delantero del Sporting de Braga le ha llevado a formar parte de la absoluta a sus 23 años. "Es un jugador valiente y con personalidad" y "un valor de fututo", ha remarcado el seleccionador.

Sobre la portería, la llegada de Kepa al Real Madrid abre la posibilidad de que se cuestione la titularidad de Unai Simón, algo que de la Fuente ha querido zanjar aludiendo al "alto nivel" de los guardametas, pues considera que "cuanto más difícil sea confeccionar una lista es buena señal". En la misma línea, al ser preguntado por Joselu, ha aclarado que no mira la camiseta, "tan solo el rendimiento".

Al ser preguntado por la decisión de Borja Iglesias de no formar parte de la Selección, el técnico ha dejado claro que no estaba en sus planes convocarle, pero que respeta "todas las decisiones". Además, ha añadido que si un jugador es llamado por su país "está obligado a venir", pero ha matizado que ese no va a ser el caso.

Una convocatoria que busca "equilibrio"

Atendiendo a la composición de la lista, el seleccionador ha explicado que busca el "equilibrio en todas las convocatorias y cada compromiso es diferente". De este modo, se explica que para la Final Four de la Nations League llevara a jugadores veteranos como podían ser Jesús Navas o Sergio Canales y ahora apueste por talentos más jóvenes, como Martín Zubimendi o Álex Baena.

A la pregunta de los periodistas a cerca de las posibilidades de convocar a jugadores que se marchan a Arabia Saudí, como Laporte, de la Fuente ha querido dejar claro que "el fútbol está en una época de cambio". "Ahora puede costar verlo", pero son muchos jugadores los que se van a ir a la liga árabe, lo que llevará a "adaptarse a diferentes situaciones".