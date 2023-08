El discurso de Aitana Bonmatí en la gala de la UEFA contra Rubiales: "A todas las mujeres que os hacen lo mismo, estamos con vosotras"

En la gala de la UEFA en la que se celebró el sorteo de la Champions también se entregaron los galardones a los mejores jugadores, jugadoras, entrenadores y entrenadoras y Aitana Bonmatí, una de las premiadas, dio un discurso denunciando lo que paso tras la final del pasado Mundial femenino, con el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso.

"Hemos sido campeonas del mundo, pero se está hablando más de otras cosas y no quiero dejar pasar. Me gustaría recordar lo que ha pasado. Como sociedad, no debemos permitir que haya abuso de poder en una relación laboral y faltas de respeto. Desde mi compañera Jenni, a todas las mujeres que os hacen lo mismo, estamos con vosotras", dijo la jugadoras española del FC Barcelona.