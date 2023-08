Vilda, en la rampa de salida: la RFEF estudia cómo cesarlo tras su 'apoyo' a Rubiales

El futuro de Jorge Vilda como seleccionador nacional pende de un hilo. En la Comisión de Presidentes Territoriales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) parece haber quedado claro el malestar que hay con la figura del técnico y ya se busca la fórmula para que sea destituido.

Además de Luis Rubiales, es Jorge Vilda el otro protagonista negativo del escándalo tras la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Él también fue el que al parecer presionó a Jennifer Hermoso para que saliese con el entonces presidente en el vídeo a pedir disculpas por lo ocurrido.

Además, los polémicos aplausos a Rubiales en la Asamblea Extraordinaria cuando habló de "falso feminismo" y comunicó su deseo de continuar con el ya famoso "no voy a dimitir" le llenaron de críticas que intentó esquivar con un comunicado que apenas convenció.

"No cabe duda de que es inaceptable y no refleja en absoluto los principios y valores que defiendo en mi vida, en el deporte en general y en el fútbol en particular. Condeno sin paliativos cualquier actitud machista, alejada de una sociedad avanzada y desarrollada", afirmó el seleccionador.

Sin embargo, esas palabras llegaron después de que todas sus futbolistas, más otro buen puñado de compañeras, emitiesen un escrito en el que manifestaban que "no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes", entre los que se encuentra Jorge Vilda.

Todos estos polémicos pasos han hecho que desde la junta directiva de la RFEF ya se esté estudiando todos los detalles contractuales y jurídicos para buscar la fórmula correcta y conseguir la destitución oficial de Jorge Vilda como seleccionador de la absoluta femenina.