Andrés Iniesta critica con dureza a Rubiales: "Hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo"

Una semana después de la consecución del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, durante el que tanto apoyo ha dado a las chicas, Andrés Iniesta ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre el escándalo que acecha al fútbol español.

El futbolista, uno de los más importantes de la historia de la selección española, ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales cargando contra Luis Rubiales. En él asegura que "hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo".

"Después de lo que ha pasado esta semana me gustaría transmitir mi tristeza, como persona, como padre de tres hijas, como esposo y como futbolista, ante los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro fútbol y alrededor de la selección española femenina", comienza diciendo el de Albacete.

Tras ello, Iniesta ha afirmado que "no podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto, que han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial. No me puedo imaginar el sentimiento que deben tener ahora mismo todas las jugadoras de la selección viendo cómo no se está hablando del gran torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos enseñaron a todos".

Sobre la no dimisión de Rubiales y los últimos acontecimientos, el exblaugrana ha sido más que contundente: "En cambio, hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo, que no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y que está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo".

Además, el de Fuentealbilla ha concluido su mensaje con el "Se acabó", el lema que comenzaron las propias jugadoras de la selección española y que ya está dando la vuelta al mundo para mostrar el apoyo a Jennifer Hermoso.