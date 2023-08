Rubiales, solo y con las horas contadas: FIFA, Gobierno, jugadoras, seleccionadores y patrocinadores le sentencian

El escándalo de Luis Rubiales ha ido creciendo día a día como una bola de nieve que, el pasado viernes, debía haber desembocado finalmente en un alud final en la Asamblea con su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Pero lejos de dimitir, se enrocó en su trono y cerró filas en torno a su figura empleando para ello a la propia entidad que preside. Y, entonces, el alud volvió a crecer y dio paso a una avalancha de proporciones que ni el mismo Rubiales contemplaba.

El presidente de la RFEF no dimitió porque no es consciente de lo que ha hecho ni de la responsabilidad que ostenta, y porque su confianza era tan plena que no se veía cayendo del cargo. Creía a pies juntillas que pasado el huracán, tras la Asamblea, se mantendría erguido frente al mundo, culpable de intentar cometer contra él un 'asesinato social'; y lo que es peor, creyendo todavía tener la razón absoluta.

De hecho, le quedan fuerzas de sobra para seguir peleando, como demostró durante el sábado respondiendo a través de unas fotografías y un comunicado de la RFEF al comunicado de las jugadoras junto a Futpro, sindicato al que acusó de haber 'abducido' a las futbolistas. Ni la denuncia del CSD ante el TAD, confirmada por el Gobierno el viernes, ni el mencionado comunicado, ni el clamor popular contra él, nada parecía hasta la mañana del sábado inquietar al máximo mandatario del fútbol español.

Y eso que 56 futbolistas, incluidas las 23 campeonas del mundo, renunciaban a la Selección hasta lograr apartarle del cargo en dicho comunicado, en el que Jenni Hermoso también desmentía las excusas de Rubiales. Una Jenni Hermoso que fue un paso más allá para denunciar su conducta abusiva con otro comunicado más personal, respaldada por todo el mundo del fútbol.

LaLiga y la Liga F al completo, incluyendo clubes como Real Madrid y Barcelona, junto a estrellas del fútbol nacionales e internacionales como Alex Morgan o Borja Iglesias, que también renunció a la Selección, se volcaron igualmente en su rechazo más absoluto al presidente. Por no hablar de patrocinadores como Iberia, que fue la primera, o Iberdrola, Cervezas Victoria, Multiópticas, Seur, Renfe o Sangre de Toro, históricos socios comerciales de la Federación, que también dieron la espaldas a Rubiales. Impertérrito, el mandamás seguía adelante con su defensa.

Lo que sí le debió comenzar a preocupar, aunque no haya hecho menguar un ápice su espíritu beligerante, es la suspensión "con carácter provisional" que la FIFA, después de advertir que podía haber infringido el artículo 13 de su Código Disciplinario, le ha impuesto como presidente de la RFEF. Rubiales está vetado desde este sábado "de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional" por el máximo organismo rector del fútbol mundial.

De hecho, la sanción le prohíbe además contactar o intentar contactar con Jenni Hermoso o su entorno cercano", incluso a través de terceros, y ha provocado que dos de sus 'soldados más fieles, Luis de la Fuente y Jorge Vilda, hayan renegado también de él públicamente y condenador su comportamiento y la decisión de seguir en el cargo.

Una serie de reveses con los que no contaba, propinado uno de ellos además por el estamento que organiza el fútbol en todo el planeta, la máxima autoridad posible sobre el que también ocupa cargos como vicepresidente de la UEFA. Además, el Gobierno ha celebrado la inhabilitación de Rubiales, que podría extenderse hasta los 90 días, ya que consideran que refuerza sin duda la posición del CSD frente al TAD en su propia denuncia, que podría comenzar a resolverse a mediados de la próxima semana.

Mientras tanto, Rubiales ha sido relevado en el cargo por Pedro Rocha, nuevo presidente en funciones de la RFEF, y ahora tendrá tiempo de verdad para reflexionar sobre su comportamiento, o para armar la defensa legal de su caso. De cualquier modo, el escándalo ha provocado una reacción tan sobrecogedora, que por fin comienzan a verse las primeras grietas en la fortaleza construida por el motrileño en torno a su puesto como presidente de la Federación, en la que se encuentra cada vez más solo.