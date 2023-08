Luis de la Fuente censura "sin paliativos" a Rubiales un día después de aplaudirle en la Asamblea

Tan solo un día después de ser uno de los focos de las críticas por aplaudir con fervor las palabras de Luis Rubiales en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF, Luis de la Fuente, técnico de la selección española absoluta masculina, ha emitido un comunicado condenando los actos del ya suspendido presidente.

El seleccionador asegura ahora que censura "sin paliativos el comportamiento equivocado y fuera de lugar del Presidente de la RFEF", Luis Rubiales, tras la final del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda.

"Los hechos protagonizados por Luis Rubiales no respetaron el mínimo protocolo que debe seguirse en estos actos de celebración, y no son edificantes ni apropiados para una persona que estaba representando a todo el fútbol español. Él mismo ha reconocido públicamente lo impropio de su comportamiento", añade De la Fuente.

Estas palabras son cuanto menos inesperadas después de que en la Asamblea Extraordinaria, tanto él como Jorge Vilda, acaparasen todas las miradas al mostrar su apoyo a Luis Rubiales aplaudiéndole desde la primera fila, sobre todo en dos de las partes más polémicas de su discurso.

"No hay deseo y no hay posición de dominio. Y eso toda la gente lo comprende también, aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos de los medios, tanto los que están dominados rindiendo pleitesía al señor Tebas como los que están rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país", afirmaba en una de ellas Rubiales, mientras que también le aplaudieron cuando hasta en cinco ocasiones aseguró que no iba a dimitir.

Quiere dejar "clara" su postura

De la Fuente ha querido dejar "clara" su postura sobre los hechos acaecidos y ha manifestar además su "repulsa absoluta ante cualquier acto de violencia machista. No caben posturas tibias a la hora de enfrentarnos a este tipo de situaciones".

"Deseo que este desagradable episodio se cierre cuanto antes por el bien del fútbol español y que los organismos competentes, resuelvan y tomen las decisiones pertinentes a la mayor celeridad posible", añade.

De la Fuente, asimismo, lamenta "profundamente los hechos sucedidos y, muy especialmente, que los mismos hayan quitado protagonismo a lo realmente importante: la gesta sin precedentes conseguida por el fútbol femenino español, del que todos debemos sentirnos muy orgullosos".

"Como reflexión invitarnos a continuar avanzando en nuestra formación en materia de igualdad", apunta. "Por último, manifiesto mi decepción porque los hechos que estamos viviendo enturbien la imagen del fútbol español a nivel doméstico y a nivel internacional", finaliza el técnico de la selección absoluta masculina.