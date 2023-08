El CSD responde a Yolanda Díaz y explica por qué la decisión de apartar a Rubiales no puede hacerse ya

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, ha asegurado en la tarde de este viernes que la decisión de apartar al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, de sus funciones no depende, directamente, del Gobierno. Contestaba así a peticiones como la de la vicepresidenta en funciones del Ejecutivo, Yolanda Díaz, que escribía hace unas horas en sus redes sociales que "desde Sumar instamos a la aplicación del artículo 62.2.c de la Ley del Deporte y se suspenda cautelarmente de su cargo al señor Rubiales mientras se pronuncia el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). No puede estar un minuto más en el cargo".

Lo acaba de explicar @MLoisgonzalez: desde @Sumar instamos a la aplicación del artículo 62.2.c de la Ley del Deporte y se suspenda cautelarmente de su cargo al Sr. Rubiales mientras se pronuncia el Tribunal Administrativo del Deporte.



No puede estar un minuto más en el cargo. pic.twitter.com/ySvZeY20Kk — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) August 25, 2023

En este sentido, Francos ha sido claro: "El camino de este Gobierno para con la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hoy ha acabado". Y es que tras la comparecencia de Rubiales en la que ha dicho, entre otras cosas, que no iba a dimitir, el Ejecutivo central ha tomado cartas en el asunto. "El Gobierno inicia hoy los trámites para que el señor Rubiales tenga que dar explicaciones ante el TAD y nosotros anunciamos, también, que si el TAD lo tiene a bien y el Consejo Superior de Deportes está en disposición de hacerlo, suspenderemos de sus funciones al señor Rubiales", ha destacado.

Pero los plazos no dependen del CSD. En la tarde de este viernes se ha elevado la denuncia ante el TAD, que ahora deberá valorar si se trata de una "falta grave", como así consta en el documento, al considerar que se incumple la Ley del Deporte. "Si el TAD lo considera, en los próximos días podremos evaluar, en la comisión directiva del CSD, si esa falta muy grave supone la suspensión del señor Rubiales al frente de sus responsabilidades", ha añadido Francos. Por tanto, desmonta así el argumento de Díaz que aseguraba que no podía estar "ni un minuto más" en el cargo, haciendo alusión a la normativa.

También la portavoz de Sumar, Marta Lois, en declaraciones a LaSexta, se ha mostrado en línea con la líder de su partido: "Nosotros creemos que es el propio Consejo Superior de Deportes el que puede llevar a cabo una suspensión cautelar del señor Rubiales a la espera de que el Tribunal Administrativo de Deportes se pronuncie".

Por su parte, el presidente del CDS ha hecho un llamamiento al TAD para que convoque una reunión extraordinaria -se reúnen los jueves- el próximo lunes para atender la demanda. "Todo el tiempo que podamos ganar será bienvenido", ha matizado. "Y una vez que el Tribunal Administrativo de Deportes se haya reunido, si incoa el expediente y considera que esa falta muy grave que nosotros iniciamos merece el inicio de la tramitación, nosotros, de forma inmediata, convocaremos a la comisión directiva del CDS, con dos días de antelación, con toda la documentación pertinente", ha reiterado.

Se trata, ha indicado, de un proceso "complicado" en el que el Gobierno "no quiere" encontrarse con impugnaciones o subterfugios formales "que nos lleven al traste con el objetivo final". "Estamos en disposición de que esto sea el Me Too del fútbol español y el Gobierno quiere advertir de eso", ha concluido Francos.