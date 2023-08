El patinazo de Borrell sobre el Mundial: "Nuestras mujeres están aprendiendo a jugar al fútbol tan bien como los hombres"

Las reacciones al beso de Rubiales a Jennifer Hermoso se suceden y algunas siguen aumentando la polémica. Es el caso de Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores.

El político ha comentado el triunfo de la selección española con una frase más que poco afortunada durante una entrevista en La hora de la 1, de RTVE, que ha provocado ya una lluvia de críticas.

Josep Borrell @JosepBorrellF: “...ahora nuestras mujeres están aprendiendo a jugar al fútbol tan bien como los hombres...”



Este personaje machista infame no puede ser más tonto.



Vídeo: @UnaPersona_____ #FelizMiércoles

Tras recordar el gol de Iniesta en el Mundial de 2010, Borrell ha afirmado: "Ahora son nuestras mujeres que están aprendiendo a jugar al fútbol tan bien como los hombres, y eso en sí mismo ya es una muy buena noticia".

Muchos usuarios de Twitter ya han cargado contra él, asegurando que "tiene que aprender a callarse si no tiene nada inteligente que decir". "No me gusta cuando calla pero cuando habla la caga pero bien" y "estos tonos paternalistas…me dan ganas de vomitar", son otras críticas que ha recibido.